El uso del alfiler en nuestro vehículo como herramienta para mejorar la visibilidad tiene que ver con la mejora del conducto por el que sale el líquido limpiaparabrisas. En ocasiones habrás podido notar que este líquido que nos ayuda a tener limpia la luna sale con menos presión, por lo que la limpieza no es tan eficiente. Esto no solamente puede tener su influencia en un mayor riesgo de tener un percance debido a una reducción de la visibilidad si el cristal está sucio y el sistema no lo limpia adecuadamente, sino que nos exponemos a una posible sanción de hasta 200 euros si las fuerzas de tráfico observan que un conductor circula con visibilidad reducida por falta de limpieza o daños en los cristales.