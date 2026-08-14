Se trata de unos círculos blancos que no deben ser pisados por las ruedas de la moto para evitar que el cuerpo del motorista invada el carril contrario

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Con el cambio de quincena y muchas personas yendo y volviendo de vacaciones, este fin de semana llega la tercera operación salida del verano, en la que se espera mucho tráfico en las carreteras. El año pasado murieron 304 motoristas en accidentes de tráfico. Uno de los grandes peligros para las motos son las curvas, donde muchas veces se salen del carril. Informan en el vídeo Ricard Martín y Aitor Saez.

Por eso, la DGT está instalando unas nuevas marcas viales, unos círculos blancos en la carretera. Se colocan cerca de la línea central de la carretera, de manera que indican al motorista que debe alejarse del eje central y circular sin pisar los círculos.

Así, el cuerpo del motorista no invade el sentido contrario al inclinarse para tomar la curva. Entre los moteros, división de opiniones. "Lo veo más peligroso que nada más que pongan líneas en el asfalto, eso hará que resbale más aún", cuenta uno.

"Es una muy buena idea porque además obliga al motorista a no a no correr", apunta otro. La idea viene de Austria, donde allí estos círculos han conseguido reducir un 80% los accidentes de moto.