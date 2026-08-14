La Aemet alerta de la llegada de una dana que hará bajar ligeramente las temperaturas y traerá consigo tormentas, granizo y fuertes lluvias, sobre todo para la jornada del sábado 15 de agosto

Aún así, las temperaturas continuarán siendo elevadas en prácticamente toda la península y Baleares, donde se esperan temperaturas de hasta 40 grados

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de un ligero cambio de tiempo en los próximos días debido a la entrada de una borrasca, que traerá consigo tormentas, granizo y fuertes lluvias especialmente en las sierras del sureste, sistemas Cantábrico e Ibérico y zonas aledañas. Las temperaturas continuarán siendo significativamente elevadas en prácticamente toda la península y Baleares, excepto los litorales.

La Aemet habla así de la llegada de una dana que provocará "temperaturas en notable descenso entre viernes y sábado, con valores próximos máximos al promedio normal después de varios días de calor muy intenso". Durante la jornada de hoy, se mantienen activos avisos en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias.

Este viernes, avisos por altas temperaturas y tormentas

Por lluvias y tormentas, la alerta se mantiene activa en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. En lasa provincias de Teruel, Cuenca y Valencia, estará activada la alerta naranja por abundantes lluvias. En Galicia, también estará vigente la alerta por nieblas.

Por calor, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid se encuentran en aviso naranja. Por su parte, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana estarán en aviso amarillo por altas temperaturas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para la jornada de hoy, los termómetros marcarán hasta 40 grados en la campiña cordobesa, en las comarcas de Morena y Condado en Jaén, Valle del Guadalquivir también en esta provincia, en la campiña sevillana, en el Valle del Tajo en Toledo y en la depresión central de Barcelona y en la de Tarragona.

En distintos puntos de Girona, Huesca, Zaragoza, Lleida, Madrid y Navarra, las temperaturas no bajarán de los 37 grados.

Un sábado de fiesta nacional y temperaturas algo más bajas en algunos puntos de la península

La Aemet pronostica que "el sábado será el días más adverso", una jornada en la que se esperan fuertes chubascos y granizo de más de 2 centímetros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en prácticamente toda la Península, salvo en zonas del mediterráneo, donde no se esperan cambios, explica la Aemet. El descenso será especialmente notable en el Cantábrico oriental y ligero en los archipiélagos.

Sin embargo, las noches tropicales no dan tregua, y durante este fin de semana las temperaturas no bajarán de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, nordeste, incluso meseta norte y Cantábrico y en las islas. Los termómetros registrarán temperaturas por encima de 25 en el Mediterráneo y sur de Gran Canaria también durante la noche.