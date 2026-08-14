El operativo, que dará comienzo a las 15:00 horas de este viernes y finalizará a las 00:00 horas del domingo, busca controlar los desplazamientos por vacaciones y el cambio de quincena en un fin de semana en el que, además, muchos pueblos celebran sus fiestas patronales

Se esperan complicaciones durante las primeras horas de la tarde de la jornada de hoy, un tráfico intenso durante la mañana del sábado y una circulación conflictiva durante el domingo por el retorno de muchos viajeros

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Arranca la segunda quincena de agosto y un fin de semana marcado por la festividad nacional del día 15, unos días en los que se prevén 5,6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Se esperan complicaciones durante las primeras horas de la tarde de la jornada de hoy, además de retenciones en las próximas horas, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha un dispositivo especial a partir de este mediodía.

La DGT desplegará un dispositivo que busca garantizar el cumplimiento de las medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico por medio de radares, cámaras camufladas, medios aéreos de vigilancia y vehículos de paisano.

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El operativo dará comienzo a las 15:00 horas de este viernes y finalizará a las 00:00 horas del domingo. El objetivo es reforzar la vigilancia tanto en la red principal de carreteras como en la secundaria, y controlar los desplazamientos por vacaciones y el cambio de quincena en un fin de semana en el que, además, muchos pueblos celebran sus fiestas patronales.

La circulación de transportes especiales y camiones de mercancías en determinados tramos se verá restringida, y se instalarán carriles reversibles y adicionales con conos.

En estaciones de tren y aeropuertos también se espera mucho movimiento y gran afluencia de viajeros. Desde la jornada de hoy hasta el domingo, están previstos 22.444 vuelos y una ocupación de más de 1,2 millones de plazas de tren, tanto en alta velocidad como en media y larga distancia.

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Previsiones de circulación: tráfico intenso y retenciones durante todo el fin de semana

El flujo de tráfico aumentará durante todo el fin de semana, con especial intensidad entre las 16:00 y las 23:00 horas del viernes y domingo, cuando se prevén retenciones a la salida y entrada de los grandes núcleos urbanos. La afluencia se mantendrá durante las primeras horas del sábado 15 en los desplazamientos de corto recorrido, de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

Este dispositivo se pone en marcha tras un fin de semana trágico en las carreteras en el que se han registrado 19 fallecimientos en siniestros de tráfico, explica la DGT. Por ello, recomienda planificar el viaje con antelación y evitar las horas más conflictivas y, además, intensificará los controles de velocidad, alcoholemia y drogas durante este fin de semana.

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Se trata de la tercera y última operación salida de un verano en el que, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.