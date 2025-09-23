Los primeros cambios en el examen llegan a partir del mes de octubre

La Dirección General de Tráfico (DGT) modifica el examen teórico para obtener el carnet de conducir con el objetivo de conseguir una mayor preparación de los aspirantes. Como consecuencia, muchos de ellos se apresuran para presentarse antes de que los cambios se apliquen a la prueba.

Los primeros cambios en el examen llegan a partir del mes de octubre, cuando se incorporarán preguntas relacionadas con las nuevas señales de tráfico que se aprobaron el 1 de julio. Estas regulan nuevos modos de transporte, como los vehículos de movilidad personal, y responden a situaciones actuales del tráfico.

Así, desde el 1 de julio y de forma progresiva, la DGT ha rediseñado pictogramas, mejorado la visibilidad y eliminado señales en desuso, con especial atención a la sostenibilidad y al lenguaje visual inclusivo.

Tras la aprobación de las nuevas señales, la DGT dio un plazo de tres meses como mínimo para dar tiempo a actualizar los manuales y facilitar la preparación de los aspirantes, por lo que ese plazo está a punto de expirar y los cambios podrían llegar desde el 1 de octubre.

Cambios en 2026

Sin embargo, los cambios de mayor envergadura llegarán en 2026. La DGT quiere dejar atrás el modelo de memorizar las preguntas y respuestas y pretende que los aspirantes estén mejor preparados ante situaciones reales de conducción.

Por ello, al igual que en países como Reino Unido o Francia, incorporarán vídeos cortos de situaciones de riesgo en las preguntas. Los aspirantes deberán responder cómo actuarían ante situaciones como un episodio de meteorología adversa o un coche averiado en el arcén.