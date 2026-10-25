Cientos de miles de conductores españoles ignoran la luz durante semanas o meses convencidos de que se trata de un aviso menor

Una señal que aparece en el salpicadero puede avisar de una avería grave, aunque muchos conductores la ignoran

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El testigo tiene forma de motor estilizado y se ilumina en color amarillo o naranja. Aparece a la izquierda del cuadro de instrumentos, entre el velocímetro y el cuentarrevoluciones. Puede llevar la palabra Check Engine grabada dentro, o el nombre técnico completo Malfunction Indicator Lamp (MIL), o simplemente el pictograma sin texto. Los especialistas del sector coinciden en que es el indicador peor entendido del salpicadero de cualquier coche moderno, precisamente porque a diferencia de otros testigos no exige detener el vehículo de inmediato ni provoca síntomas físicos evidentes durante los primeros kilómetros.

El coche sigue arrancando con normalidad, el motor gira suave, la aceleración responde, la dirección no da problemas. Cientos de miles de conductores españoles ignoran la luz durante semanas o meses convencidos de que se trata de un aviso menor. Se equivocan. La factura acumulada por esa demora puede multiplicar por diez el coste de la reparación original.

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Qué significa cada color y comportamiento

La lógica del testigo se organiza en tres estados diferenciados que conviene reconocer:

La luz fija amarilla o naranja indica un fallo no crítico detectado por la centralita electrónica del coche (ECU): la mezcla aire-combustible se ha desviado de los parámetros óptimos, un sensor devuelve lecturas incoherentes, el sistema de emisiones ha registrado una anomalía. El coche puede circular con precaución hasta un taller de confianza en los días siguientes.

indica un fallo no crítico detectado por la centralita electrónica del coche (ECU): la mezcla aire-combustible se ha desviado de los parámetros óptimos, un sensor devuelve lecturas incoherentes, el sistema de emisiones ha registrado una anomalía. El coche puede circular con precaución hasta un taller de confianza en los días siguientes. La luz parpadeante (habitualmente en color rojo, aunque algunos modelos la mantienen en amarillo con parpadeo rápido) señala un fallo grave y activo en el motor, típicamente un fallo de combustión que puede destruir el catalizador en cuestión de minutos si se sigue circulando. En ese caso, la instrucción es detener el vehículo tan pronto como sea seguro, apagar el motor y solicitar asistencia. La ausencia de cualquier luz durante la conducción normal significa que el sistema de diagnóstico a bordo (OBD) del coche no detecta anomalías reseñables.

Las averías más frecuentes y el precio de ignorarlas

Las causas que disparan el testigo cubren un espectro amplio. La más común y más ridículamente sencilla es la tapa del depósito de combustible mal cerrada tras el último repostaje: la ECU detecta una fuga en el sistema de evaporación y enciende la luz. Cerrar bien la tapa y esperar dos o tres arranques suele bastar para que el testigo se apague por sí solo. La segunda causa habitual es la sonda lambda averiada, sensor encargado de medir el oxígeno en los gases de escape para ajustar la mezcla combustible. Su reparación ronda los 200 euros. La tercera causa habitual en motores modernos es la válvula EGR obstruida por carbonilla: entre 150 y 300 euros de limpieza, unos 500 euros de sustitución completa si ha fallado del todo. En diésel modernos, la obstrucción del filtro de partículas (DPF) figura entre las causas frecuentes y su reparación puede alcanzar los 1.200 euros.

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El caso que ilustra por qué no conviene ignorar el testigo aparece documentado por los propios talleres. Un conductor circula durante semanas con el Check Engine encendido porque el coche funciona con normalidad. La avería original habría costado 200 euros en el taller. Al no repararse, la mezcla aire-combustible incorrecta daña progresivamente el catalizador, cuya sustitución sube a 900 euros. Y como el catalizador dañado deja pasar partículas contaminantes al filtro de partículas, este se obstruye a su vez y exige otros 1.200 euros de intervención. La reparación inicial de 200 euros se convierte en una factura acumulada superior a 2.000 euros. La lógica de escalada es reconocible en cientos de casos que las asociaciones de talleres documentan cada año.

La ITV lo detecta automáticamente

Un elemento adicional del hábito de ignorar el testigo es que la propia Inspección Técnica de Vehículos rechaza el coche automáticamente si detecta el Check Engine encendido durante la prueba. La normativa española endureció los criterios en 2018 y, según coincide el sector, cualquier vehículo con el testigo activo, independientemente de que el motor arranque, gire suave y responda con normalidad, falla la ITV por defecto sin necesidad de más comprobaciones. En coches matriculados desde aproximadamente 2008, el criterio se aplica sistemáticamente y sin margen para negociación con el inspector. Solucionar la causa que enciende la luz y verificar que el testigo se apaga antes de pasar la revisión es imprescindible para evitar el rechazo automático y la obligación consecuente de volver a repetir la prueba pagando el importe correspondiente.

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La que debe hacer el conductor consciente es sencillo. Cuando se ilumine el testigo Check Engine, acudir en los días siguientes a un taller que pueda conectar un lector OBD2 al puerto correspondiente del coche y extraer los códigos de error específicos almacenados por la centralita. La consulta suele costar entre veinte y cuarenta euros según el taller, y arroja información precisa sobre qué componente concreto ha disparado el aviso. Con el diagnóstico en la mano, la decisión sobre reparar puede tomarse con datos objetivos. Sin diagnóstico y con el testigo encendido, cada kilómetro adicional acumula riesgo económico progresivo. El coche moderno tiene la capacidad de avisar con semanas o meses de antelación sobre una avería mayor. Solo falta que el conductor haga caso.