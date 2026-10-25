Hallan un cadáver de un hombre mayor en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y de la investigación del suceso

Investigan el hallazgo de un hombre muerto en una playa de Gijón: estaba desnudo y tenía arañazos

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CórdobaEl cadáver de un hombre mayor de edad ha aparecido este domingo en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, en la zona del Naranjal de Almagro, próxima al zoológico. Según informa 'El diario de Córdoba', el servicio de Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 18:15 horas después de que se alertase de la presencia de un cuerpo flotando cerca de la orilla.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional. La autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver, mientras los agentes aún continúan desplegados en la zona.

El cuerpo no presenta signos externos de violencia

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias y de la investigación del suceso, que permanece abierta para esclarecer las circunstancias de la muerte. Por el momento no se conocen más detalles sobre la identidad del hombre ni sobre cuánto tiempo podría llevar el cuerpo en el agua.

Según fuentes de la investigación, el cuerpo no presenta signos externos de violencia, aunque será el examen forense el que determine con mayor precisión las causas de la muerte.