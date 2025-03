Así es Dag Shang Kagyu, el templo budista en las montañas de Huesca

A la hora de hacer turismo solemos pensar que cuanto más lejos viajemos, más mágicos y especiales serán los rincones que podamos descubrir, sin embargo, hay muchos lugares de España que esconden grandes sorpresas y que no suelen estar los primeros en nuestras listas, tal vez por desconocimiento. Por eso, adentrarse en las montañas de Huesca para poder ver de primera mano un templo budista está solo al alcance de los más curiosos que han querido indagan un poco más para poder conocer todo lo que Dag Shang Kagyu tiene para ofrecer.

El de Panillo, en el prepirineo aragonés, no es el único centro budista del país, pero es uno que sin duda merece la pena visitar, Dag Shang Kagyu, es uno de los principales lugares de oración para los seguidores del Budismo Tibetano en España. Este centro, fundado por Kyabje Kalu Rinpoche en 1984, no solo es un espacio donde conectar con la naturaleza, de retiro y meditación, también puede ser visitado por curiosos que quieren ver de primera mano este rincón, aunque no todo es visitable, también hay un área privada.