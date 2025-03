¿Qué multas te pueden poner en un avión?

Viajar en avión supone cumplir con una serie de normas que sirvan para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Como es evidente, no cumplir con alguna de estas reglas no solamente puede acabar en aterrizajes de emergencia donde se expulse a estos pasajeros que no cumplen lo establecido, sino que puede acarrear multas superiores a los 5.000 euros según las normas de seguridad aérea, pudiendo llegar hasta 45.000 euros incluso en casos leves.