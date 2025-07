Inés Gutiérrez 14 JUL 2025 - 19:20h.

Nos hemos acostumbrado a depender de internet, pero ¿qué pasa cuando no hay conexión durante el viaje?

MadridEstamos tan acostumbrados a tener toda la información al alcance de nuestra mano que ni siquiera nos planteamos la posibilidad de que no siempre es o será así. Hay situaciones en las que nos es imposible acceder a internet, como si se produce un apagón a nivel nacional o si estamos de viaje en otro país sin tener acceso a datos o wifi.

Porque esa parece la solución más sencilla, conectarse a la red wifi más cercana y obtener toda la información que podamos necesitar en el momento. Si se trata de un imprevisto o de algo que necesitamos saber en el momento, esta es una opción que siempre conviene tener presente, pero para aquellos viajes planeados y que nos ofrecen la posibilidad de llevar las cosas bien pensadas, existen otras opciones para poder viajar sin conexión.

Cómo moverse, traducir y buscar información al viajar sin datos

La conexión a una red wifi no siempre es la mejor de las opciones, porque abre la puerta a posibles robos de datos, además no suelen ser las conexiones más estables ni podemos confiar en encontrar una en cualquier momento. De hecho, es raro hacerlo si nuestro viaje incluye una ruta por el monte, por ejemplo.

Viajar sin conexión es sencillo para las personas bien organizadas, que saben lo que necesitan y lo organizan con tiempo para reducir los riesgos de quedarse perdidos o no saber lo que está pasando. Existen varias aplicaciones que se pueden descargar y que funcionan sin depender de la conexión a internet.

A la hora de tener acceso a un mapa, siempre pensamos en aplicaciones como Google Maps y precisamente ella nos ofrece la opción de descargarnos una zona específica y tener así acceso a un mapa del lugar sin conexión. No es la única que puede ser útil, también otras como Here WeGo, con instrucciones paso a paso, o Maps.me, que es ideal para zonas menos urbanas.

Si lo que queremos es un traductor, una vez más Google viene para salvarnos la vida gracias a Google Translate, que permite descargar idiomas enteros para no tener que necesitar estar conectados.

¿Qué pasa si necesitamos obtener información sobre el lugar en el que nos encontramos y no tenemos acceso a internet? Aplicaciones como Culture Trip permite descargar guías de diferentes ciudades, lo que permite encontrar los restaurantes más apetecibles o lugares de interés turístico. Existen también aplicaciones de primeros auxilios, donde te explican cómo reaccionar ante una emergencia mientras esperas que lleguen los profesionales, como la aplicación oficial de la Cruz Roja.

Estar preparado es la mejor herramienta para encontrar soluciones ante los problemas que suelen surgir. Evidentemente, lo mejor es no necesitar nada y tener la mejor conexión, pero como esto no siempre es posible, nada mejor que tener una lista de apps a las que poder recurrir para que nos solucionen esos pequeños baches del camino, haciendo que nuestro viaje sea una placentera aventura y no una carrera de obstáculos que acabe con todos agotados y sin ganas de repetir.