'Selfies' por España: ¿cuáles son los escenarios preferidos por influencers y turistas?

Influencers y turistas buscan el escenario perfecto para inmortalizarse, convirtiendo algunos sitios en auténticos platós

Muchos son los influencers y turistas que llegan a nuestro país y buscan el escenario perfecto para inmortalizarse. De hecho, en España hay lugares concretos que se han convertido en auténticos platós, según informan en el vídeo Paula Alás, Laura Arias y Tatiana Ojeda.

La moda de los selfis, llegó con el uso masivo de los móviles, que dejaron un tanto 'obsoletas' las cámaras fotográficas, un objeto que parece hoy en día más propio de un museo. Un ejemplo de ello es que en el mundo se disparan 62.000 fotos por segundo con los teléfonos.

Los sitios más fotografiados de España

El emplazamiento de Madrid que aparece en más fotografías es, sin duda, el edificio con el cartel de Schweppes, una famosa marca de bebida gaseosa carbonatada, en la plaza de Callao. Y es que por esta zona céntrica de la capital española transitan 30.000 personas a diario.

En Barcelona, el monumento más capturado por los dispositivos tecnológicos es la Sagrada Familia, obra maestra de Antoni Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana.

En la Ciudad Condal, por un tema de seguridad, se ha llegado a prohibir que las personas tomen imágenes del emblemático edificio, tanto fotos como vídeos, cuando están subiendo por las escaleras mecánicas del metro. Allí mismo, un cartel advierte del riesgo de quedar atrapado.

Otra de los lugares más visitados durante todo el año es Sevilla. En la capital andaluza, el sitio que más selfis acumula en las galerías de los móviles es la plaza de España. El motivo es que casi todos buscan el nombre de la provincia que tiene un significado especial para ellos.

El inconveniente de querer inmortalizarse en un sitio tan concurrido es que esté abarrotado de gente. Sin embargo, a evitar dicha aglomeración también nos puede ayudar la inteligencia artificial.