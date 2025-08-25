Inés Gutiérrez 25 AGO 2025 - 19:20h.

MadridCon el paso del tiempo, Google Maps ha demostrado ser una de las aplicaciones más útiles que podemos tener en nuestro teléfono, y cada vez lo es más porque sus funciones no parecen tener fin. Si solo la empleas para desplazarte de un lugar a otro en el tiempo más breve posible y sin acabar completamente perdido, hay mucho que todavía tienes que conocer de esta aplicación.

Trucos casi desconocidos para descubrir rincones secretos con Google Maps

Algunas de las funciones menos conocidas de Google Maps son, en realidad, ideales para hacer nuestra vida un poco más sencilla. Por suerte, si bien nosotros no siempre las conocemos, podemos confiar en la generosidad de la gente, que comparte este tipo de secretos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos por igual.

Todo el mundo sabe que es la perfecta herramienta para planificar un recorrido, pero no todo el mundo le saca el máximo partido, seleccionando las paradas extra que se quieren hacer, seleccionando mapas para poder usarlos sin conexión, creando mapas personalizados con tus propios puntos de interés o buscando servicios cercanos.

También es ideal para saber dónde hemos aparcado el coche, para conocer el estado del tráfico a tiempo real, encontrar un establecimiento de nuestro interés e incluso para medir la distancia entre dos o más puntos del mapa. También nos puede servir para descubrir rincones secretos, algo que puede ser mucho más fácil si confiamos en las valoraciones de gente que ha pasado por estos lugares antes que nosotros. Además, en la sección ‘Exporar’ podemos seleccionar las opciones que más nos interesan para que nos muestre lugares de interés cerca de nuestra ubicación.

Una forma de conocer un poco mejor el sitio al que vamos a ir es investigarlo en Google Maps, acercarnos a la zona desde nuestro dispositivo para ver qué establecimientos podemos encontrar en el lugar y cuáles están más recomendados. Esto lo podemos hacer haciendo zoom, algo para lo que habitualmente necesitamos las dos manos. Gracias al truco del zoom, que no es nuevo, pero tampoco es uno de los más conocidos, esto ya no es así, pues podemos ampliar o alejar la zona con un solo dedo.

En lugar de hacer el tradicional gesto del pellizco para acercar la zona sobre la que nos hemos situado, con este truco solo tendremos que hacer un doble toque en la pantalla y, sin levantar el dedo una vez hecho esto, desplazarlo hacia arriba para acercarnos o hacia abajo para alejarnos de nuevo. De este modo podemos conocer mejor la zona a la que planeamos acudir, haciendo que los lugares de interés aparezcan seleccionados.

Aunque no todos los espacios están disponibles en Google Maps, ¿sabías que lugares como las bases militares o el Área 51 aparecen pixeladas, por lo que no es posible visitarlas como el resto de espacios que pueden verse desde el Street View como si camináramos a su lado? La aplicación intenta no mostrar lugares de interés por cuestiones macabras, así que las pixela o emborrona.