El monarca ha sorprendido a todos al tocar una flauta con forma de zanahoria , un instrumento poco convencional utilizado por la London Vegetable Orchestra. La escena, que no ha tardado en hacerse viral, muestra a un Carlos III envuelto en risas mientras intenta interpretar una sencilla melodía.

El evento formaba parte de una iniciativa para promover la música comunitaria en Reino Unido. La London Vegetable Orchestra, conocida por fabricar instrumentos con hortalizas frescas, presentó su inusual repertorio ante el monarca. Tal y como se observa en el vídeo, intrigado por la tan peculiar iniciativa, el rey no dudó en probar uno de los instrumentos y tocar una flauta-zanahoria, generando aplausos y risas entre los presentes.

Las imágenes del momento han sido difundidas por diversos medios británicos y han provocado una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios han destacado la espontaneidad del monarca, mientras que otros lo han considerado un gesto de cercanía y sencillez por parte del soberano. "Cosas que nunca pensaste ver", "Me encanta su maravilloso sentido del humor", se observa en X -antes Twitter-.

No es la primera vez que el rey muestra su sentido del humor y su lado menos convencional. Recordemos que, durante los ensayos de su coronación, bromeó con el príncipe Guillermo sobre sus "dedos de salchicha", comentario que quedó inmortalizado en un documental de la BBC y que no pasó desapercibido. Además, en una visita al Show de Flores de Sandringham, él y la reina Camilla no pudieron contener la risa al descubrir un pastel con la cara del monarca.