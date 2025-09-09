Inés Gutiérrez 09 SEP 2025 - 19:20h.

Estamos acostumbrados a asociar las fiestas con alcohol, pero las coffee parties cambian las normas

MadridEl alcohol es el compañero de correrías de muchas personas, ese pequeño empujón que necesitan para desinhibirse y darlo todo en la pista de baile. Sin embargo, cada vez son más los que no necesitan de estas bebidas para pasarlo bien y buscan alternativas en las que el alcohol no sea el protagonista. Quieren disfrutar de la fiesta, pasarlo bien con sus amistades, bailar en la pista y, en algunos casos, perrear hasta el suelo, pero en sus planes el alcohol no está invitado.

Esta es una corriente cada vez más habitual, una manera diferente de vivir la fiesta y disfrutar de la velada y por eso los establecimientos están ofreciendo alternativas que están conquistando a quienes ya lo tenían claro desde el principio y a quienes no. Planes como los que ofrecen los coffee parties se están convirtiendo en una tendencia en alza por la que cada vez más gente apuesta, que ya se ha extendido por el mundo y ha llegado a Madrid.

Coffee parties: la moda de las fiestas diurnas sin alcohol

Una coffee party no es exactamente lo mismo que estas fiestas nocturnas que se extienden hasta el amanecer, tampoco se basa en sustituir una bebida por otra en las discotecas de siempre. Es una opción diferente para aquellas personas que quieran disfrutar su tiempo de ocio de una manera distinta, sin probar ni una gota de alcohol, aprovechando las mañanas y con un café de calidad en la mano.

Todo el mundo está invitado a esta fiesta y la hora de comienzo puede variar, pero lo más habitual es que sea sobre las 11 de la mañana, dando por finalizado el evento antes de la hora de comer, para que cada cual decida si sigue la fiesta o se recoge a su casa. Aquí todos tienen hueco menos el alcohol, que es sustituido por mocktails, que es como se conoce a los cócteles sin graduación, que se elaboran sin alcohol, y por especialidades cafeteras.

Lo que estas citas, que ya son virales en ciudades como Bruselas, Luxemburgo o Nueva York, comparten con las fiestas nocturnas es su pasión por la música. Suelen contar con la presencia de un DJ, que apuesta por melodías electrónicas, bailables y refrescantes. Espacios en los que la gente puede conocerse, disfrutar de la velada y hacerlo sin la presencia del alcohol, que en muchas ocasiones se convierte más en un problema que en una ayuda.

En estas fiestas diurnas, en las que conviven niños, ancianos, jóvenes y no tan jóvenes, no hay salas a media luz, pero tampoco hay gritos para poder tener una conversación interesante con la gente de tu entorno. La posibilidad de conocer a gente nueva sigue estando presente y lo hace sin la temida resaca del día después, que suele venir acompañada de malestar general y un gran cansancio.

Opciones diferentes para esa gente que quiere pasarlo bien sin tener que trasnochar ni tener que compartir su tiempo con personas a las que el alcohol les ha jugado una mala pasada.