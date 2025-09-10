Inés Gutiérrez 10 SEP 2025 - 19:20h.

Tener que viajar por trabajo es mejor si consigues sacar un poco de tiempo para poder desconectar

MadridSe suele decir que no es una buena idea mezclar el trabajo con el placer, pero esta afirmación carece de sentido cuando hablamos de viajes y una buena prueba de ellos es el bleisure, una tendencia en alza que combina los viajes de trabajo con los de ocio. Una forma diferente de descubrir el mundo y de disfrutar de esos días fuera de casa.

Bleisure: viaje de trabajo y ocio en un mismo viaje

Bleisure es una palabra formada de la unión de bussines y leisure, es decir, negocios y ocio, una práctica cada vez más habitual entre aquellas personas que tienen que desplazarse a otra ciudad por negocios y encuentran la manera de convertirlo en una pequeña escapada de placer, porque son capaces de encontrar tiempo para todo y aprovechar al máximo la oportunidad que se les brinda.

En general, el término bleisure hace referencia a esos viajeros por negocios que buscan tiempo para dedicarle al ocio o que extienden su viaje para poder disfrutar del lugar en el que se encuentran por cuestiones laborales y poder descubrirlo desde otra perspectiva.

Esta forma de vivir este tipo de escapadas es posible gracias a que muchas empresas han flexibilizado horarios y apuestan por el teletrabajo, lo que permite que un viaje de trabajo se convierta en una breve escapada sin tener que invertir días de las vacaciones. Esto tiene ventajas para la empresa, porque las tiene para el trabajador, que ve como sus niveles de estrés se reducen y eso se nota en su rendimiento.

Por supuesto, también tiene beneficios para el trabajador, que evita largos desplazamientos para acabar conociendo el lugar solo a través de la ventanilla del vehículo que le lleva a la reunión o de la ventana de la oficina donde se produce la misma. Estas pequeñas escapadas permiten alargar la sensación de descanso de las vacaciones, así como disfrutar de un poco de ocio en un lugar diferente una vez finalizada la jornada laboral.

También supone un ahorro de dinero, porque aunque en algunos casos sea necesario pagar parte del alojamiento o los billetes de vuelta, no será tan caro como tener que pagarlo al completo. Incluso los más afortunados pueden tener la suerte de que la empresa les pague ese billete de vuelta, aunque sea en una fecha diferente a la que tenían planeado ellos, al fin y al cabo era un gasto con el que ya contaban.

Es importante tener claro que estas escapadas no dejan de ser viajes de negocios, por lo que el trabajo debe ser la prioridad, pero con una buena planificación puede haber tiempo para todo. También es buena idea informar al jefe de nuestros planes de alargar la estancia, sobre todo si queremos acordar los billetes de vuelta. Escoge lo que quieres visitar y los planes que quieres hacer y organízalo todo para que sea fuera del horario laboral, esto hará que la parte de ocio del viaje sea visto con mejores ojos por parte de la empresa.

Si actúas con honestidad y no usas beneficios, como la tarjeta de empresa, fuera de la jornada laboral.