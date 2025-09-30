Inés Gutiérrez 30 SEP 2025 - 15:20h.

Hay muchos sitios donde las mascotas son tan bien recibidas como los humanos

Viajar con mascotas en 2025: los mejores destinos pet-friendly de España y qué debes tener en cuenta

Compartir







MadridEl buen tiempo está para disfrutarlo y lo mejor es hacerlo todos juntos, seleccionando planes en los que nuestras mascotas también pueden estar incluidos. En ocasiones hay que buscar un poco para dar con escapadas pet-friendly, pero merece la pena con tal de poder pasar momentos únicos con ellos.

Son muchos los espacios en los que no son bien recibidos, pero por suerte son cada vez más aquellos que les abre sus puertas y hacen que las experiencias sean seguras y agradables para todos. Siempre que nos aseguremos de cumplir con las normas y no les perdamos de vista para evitar que otras personas puedan incomodarse (o que acabe donde no debería estar, como demasiado expuestos a ciertos riesgos), no hay plan que no mejore al hacerlo junto a ellos.

Escapadas "pet-friendly" en Madrid y Barcelona

Hay algunos imprescindibles para disfrutar del tiempo con tu mascota y para aprovechar el buen tiempo, nada mejor que acercarse a alguno de los muchos parques que tiene Madrid. Una visita a El Retiro puede ser un planazo, porque además cuenta con zonas donde ellos se lo pasan en grande saltando obstáculos. También en Casa de Campo hay horarios específicos donde los perros pueden estar sueltos.

Madrid puede presumir de ser una ciudad que acoge al visitante… y a sus mascotas, por eso hay restaurantes en los que está permitido llevarlos, como en El Perro y la Galleta, el restaurante italiano Fellina o La Bicicleta Café. Después de llenar el estómago, nada mejor que visitar alguna tienda o mercadillo, como el Mercado de Motores, y disfrutar de un buen rato ene Templo de Debod.

PUEDE INTERESARTE Irritabilidad y ansiedad, los efectos que pueden experimentar las mascotas con el cambio de hora

Si buscas una actividad mayor, puede que te apetezca apuntarte al perrotón (que es en octubre y es lo que parece, una maratón con perros) o disfrutar de los alrededores, haciendo alguna ruta por la sierra madrileña.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Madrid parece tenerlo todo, pero Barcelona no solo no se queda atrás, sino que sube la apuesta porque tiene playa. No todas son aptas para mascotas y hay que asegurarse de que así sea y de si existen horarios que haya que cumplir, pero la playa de Llevant es una de las que no fallan. Si tu perro es más de secano, prueba a llevarle al parque de Montjuic, perfecto para que corra y gaste energía mientras que sus tutores disfrutan también del lugar. Todos ganan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Gracias a su clima, las terrazas se convierte en el lugar ideal para tomar algo y ahí las mascotas son más que bienvenidas, pero también hay restaurantes que permiten su entrada, incluso que tienen menú para mascotas o postres que son aptos para su consumo. El Centro Comercial Arenas es pet-friendly y las tiendas en las que pueden entrar (no son todas) tiene un cartel que lo certifica, para que no haya dudas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Puedes buscar rutas por la ciudad, también otras en espacios cercanos, como el Parque Natural del Garraf, y si buscas algo completamente original, tal vez merezca la pena probar un scape room como el que propone Cronologic, donde tu mascota participa de manera activa en la aventura.