Inés Gutiérrez 10 OCT 2025 - 13:37h.

Además del desfile militar, el día de la Hispanidad hay mucha oferta de ocio en la capital

La Comunidad de Madrid defiende el concierto de Gloria Estefan: "Tiene un coste muy adecuado a lo que supone"

MadridEl 12 de octubre se celebra en España el día de la Fiesta Nacional y por eso no es raro que, además del famoso desfile de las Fuerzas Armadas, haya otros eventos que hagan que este festivo nacional sea también un día de celebración con amigos y familia. Madrid alberga un desfile, presidido por los Reyes, pero también durante toda la semana ha organizado también todo tipo de encuentros más relacionados con el ocio y el divertimento, como una cabalgata y un polémico concierto de Gloria Estefan. Pero el día 12, el gran día, tiene también una amplia agenda de eventos y conciertos.

Qué hacer el Día de la Hispanidad en Madrid

La mañana del día 12 el gran protagonista es el desfile de las Fuerzas Armadas, presidido por los Reyes y miembros del Gobierno, el Congreso y demás instituciones del Estado. El eje Castellana-Paseo del Prado será de nuevo el epicentro de un desfile que siempre acoge a miles de visitantes.

Pero la tarde del domingo estará cargada de eventos en los que seguir celebrando la fiesta nacional y la mezcla de culturas que nos unen con. las naciones americanas de habla hispana. A las 19:30h comenzará el gran concierto de Bomba Estéreo en Plaza de España, una banda colombiana que mezcla música caribeña con música electrónica. Liderada por la cantante, artista y compositora Li Saumet de Santa Marta, cuyas letras han creado un estilo único en la música latinoamericana.

Un poco antes, a partir de las 19:00 horas en la Puerta del Sol, se podrá disfrutar de la fiesta "Los 40 Hispanidad Pop". El carismático presentador y DJ de Los 40, Tony Aguilar, hará de maestro de ceremonias y protagonizará una sesión con todos los éxitos del momento cantados en español. Lo mejor del pop y de la música urbana. Además, el público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de Lérica, Mar Lucas, Almacor y Naiza.

A partir de las 21:00 en la Plaza Mayor comenzará un espectáculo de el Corral de la Morería, el tablao flamenco más famoso y antiguo del mundo. El elenco de El Corral de la Morería está compuesto por los mejores artistas del flamenco actual galardonados con premios nacionales de flamenco y de danza. El espectáculo tendrá una duración de dos horas.

Y para terminar la fiesta, a las 21:30 horas, se podrá disfrutar de un espectáculo piromusical en la Plaza de Cibeles. Un espectáculo realizado en base a la propuesta presentada por el músico y productor Luis Miguel Cobo Navarro, estará compuesto por canciones de baile y populares acompañadas de un espectáculo de fuegos artificiales, donde la sincronización entre la música y los efectos visuales será la clave.

Si tienes más tiempo, apúntate todo lo que Hispanidad 2025 tiene para ofrecer en la capital, porque son muchos días de celebraciones y nadie quiere perderse a sus favoritos.