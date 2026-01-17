La localidad navarra de Ujúe es el mejor destino para viajar esta invierno, tanto por sus paisajes como por su valor monumental

Con el arranque de 2026, los turistas tienen todo un año por delante para viajar. Y, aquellos que prefieran quedarse en el territorio nacional antes que salir al extranjero, pueden disfrutar del mejor pueblo para visitar en invierno del que ha hablado la revista 'Viajar'. La publicación, una gran referencia para el turismo, ha destacado en un artículo la belleza y el interés patrimonial de Ujúe, uno de los preciosos pueblos de Navarra:

"En el corazón de Navarra, a menos de una hora de la ciudad de Pamplona, se sitúa Ujué, conocido en euskera como Uxue, un pequeño pueblo con una población censada de menos de 200 habitantes, por lo que la tranquilidad está más que garantizada. La villa se extiende en la cima de una de las colinas de la sierra que lleva su nombre, a más de 800 metros sobre el nivel del mar", comenta la revista, posicionando a esta localidad por encima de Olite o Roncesvalles.

Un pueblo monumental con vistas a los Pirineos

Las calles del municipio rodean la Iglesia - Fortaleza de Santa María de Ujúe, declarada Monumento Nacional por Orden Ministerial de 26 de junio de 1936. El templo, que posee una de las portadas góticas más ricamente decoradas de Navarra, se encuentra protegido por la Declaración Genérica del Decreto de 22 de abril de 1949 y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. A su valor monumental se une que, gracias al alto enclave del pueblo, desde sus ventanas se pueden divisar desde la cordillera pirenaica al norte hasta las llanuras de la ribera del Ebro.

Según la tradición, las romerías de Ujué nacieron en el año 1043 con la peregrinación de los vecinos de Tafalla a esta localidad para agradecer a la Virgen su victoria en la batalla contra el rey de Aragón. En la actualidad, se han convertido en unas de las romerías marianas de mayor antigüedad e importancia de toda Navarra. Ataviados con túnicas, portando cruces y a veces incluso descalzos y con cadenas, los romeros llegan hasta el Santuario para elevar su plegaria a la Virgen. Por todo ello, 'Viajar' considera este destino como uno de los más interesantes para hacer una escapada invernal. Mucho más si la nieve, provocada por el tren de borrascas que asola a nuestro país desde hace ya varias semanas, hace acto de presencia.

