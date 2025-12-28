Así viajarán los españoles en 2026: destinos más baratos, un gran evento en agosto y un cambio de tendencia

Las principales tendencias turísticas según un estudio de Airbnb apuntan a los acontecimientos culturales o de fenómenos naturales

El turismo en España llega a récords históricos y aumenta en un 3,5 % con respecto al año pasado

El impacto del turismo en la economía española no para de crecer. Con el objetivo puesto el superar la barrera de los 100 millones de visitantes al año, las perspectivas para 2026 son de estabilidad y constante crecimiento. Airbnb, la plataforma de alquiler de pisos turísticos, ha presentado un estudio de las principales tendencias turísticas para 2026. Según sus datos, será un año marcado por el turismo de eventos, las escapadas breves y la búsqueda de experiencias auténticas, como las vinculadas a fenómenos naturales como el eclipse que convertirá a España en el foco mundial.

Según la plataforma, el 65% de las fechas y ciudades más buscadas coinciden con eventos internacionales: los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, el festival de música Coachella en California, la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica y el eclipse solar del 12 de agosto, que atravesará Europa y América.

En España, el eclipse se perfila como el gran acontecimiento del año: las búsquedas en localidades rurales situadas en la franja de visibilidad han crecido un 830%, lo que confirma la atracción de fenómenos naturales como motor turístico.

La Generación Z se lanza a viajar

Según esta plataforma, la Generación Z está redefiniendo los viajes rápidos, con escapadas internacionales de 1 o 2 días creciendo más rápido que las vacaciones extendidas. Impulsados por tendencias virales de viajes de un día en TikTok, los jóvenes viajeros buscan ahora escapadas que les ofrezcan cultura y energía. Este grupo maximiza su tiempo libre eligiendo ciudades vibrantes llenas de música, bares, sitios históricos y cocina auténtica. Así, para la Generación Z española, los 5 destinos internacionales más de moda son:

Londres, Reino Unido: la capital del Reino Unido se transforma en un patio de recreo eléctrico el fin de semana, donde los monumentos históricos conviven con una próspera escena musical underground y una cultura alternativa valiente.

la capital del Reino Unido se transforma en un patio de recreo eléctrico el fin de semana, donde los monumentos históricos conviven con una próspera escena musical underground y una cultura alternativa valiente. Milán, Italia: con un aumento del 185 % en las búsquedas coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Milán también puede ser una escapada sofisticada ya la vez atrevida, donde la grandeza gótica del Duomo contrasta con la energía industrial-chic de barrios como Isola y Porta Venezia.

con un aumento del 185 % en las búsquedas coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Milán también puede ser una escapada sofisticada ya la vez atrevida, donde la grandeza gótica del Duomo contrasta con la energía industrial-chic de barrios como Isola y Porta Venezia. Praga, República Checa : esta ciudad histórica es ideal para una escapada de fin de semana rebelde donde la arquitectura gótica de cuento de hadas choca con la energía cruda e industrial de distritos alternativos como Holešovice. La vida nocturna de la ciudad golpea fuerte, pasando de pilsners baratas de clase mundial en pubs tradicionales llenos de humo a ritmos tecno contundentes en búnkeres convertidos y clubes steampunk.

: esta ciudad histórica es ideal para una escapada de fin de semana rebelde donde la arquitectura gótica de cuento de hadas choca con la energía cruda e industrial de distritos alternativos como Holešovice. La vida nocturna de la ciudad golpea fuerte, pasando de pilsners baratas de clase mundial en pubs tradicionales llenos de humo a ritmos tecno contundentes en búnkeres convertidos y clubes steampunk. Estocolmo, Suecia: la capital sueca equilibra el diseño elegante, la música indie y los cafés acogedores con el encanto medieval de su casco antiguo. Los turistas pueden dar paseos frente al mar, descubrir calles históricas y probar la vibrante vida nocturna de la ciudad.

Por lo que se refiere a las preferencias a nivel global para este grupo, lo más destacable está en ciudades como Buenos Aires, Busan (Corea del Sur), João Pessoa (Brasil), Ko Samui (Tailandia), Marrakesh (Marruecos), Ciudad de México o Nakano (Japón).

El turismo de eventos, en alza

El 65 % de las fechas y ciudades más buscadas para el próximo año coinciden con grandes eventos culturales, deportivos y musicales, como los Juegos Olímpicos de Invierno, la Copa Mundial de la FIFA, el Carnaval y Coachella. Los viajeros están priorizando estas experiencias, convirtiendo las entradas en pasaportes y buscando sus propios momentos de "escenario principal" a través de aventuras únicas y viajes globales a Río de Janeiro (Brasil), las localidades estadounidenses de Indio, Nueva Orleans, Las Vegas, o Milán

Para los españoles, entre las fechas más buscadas se incluyen:

Split, 9 y 10 de julio: esos días se celebra el Ultra Europe Festival 2026, uno de los festivales de música electrónica más grandes de Europa, que tiene lugar en el Parque Mladeži, coincidiendo también con las fiestas de la ciudad y un gran ambiente internacional.

esos días se celebra el Ultra Europe Festival 2026, uno de los festivales de música electrónica más grandes de Europa, que tiene lugar en el Parque Mladeži, coincidiendo también con las fiestas de la ciudad y un gran ambiente internacional. Madrid, 11 de septiembre: el 11 de septiembre de 2026 en Madrid se desarrollará el inicio del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026. Conocido como "MADRING", al celebrarse en un circuito urbano, es un evento deportivo de primer nivel que durará todo el fin de semana (del 11 al 13 de septiembre) y convertirá a la ciudad en el escaparate mundial de la velocidad.

el 11 de septiembre de 2026 en Madrid se desarrollará el inicio del Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026. Conocido como "MADRING", al celebrarse en un circuito urbano, es un evento deportivo de primer nivel que durará todo el fin de semana (del 11 al 13 de septiembre) y convertirá a la ciudad en el escaparate mundial de la velocidad. Viveiro, 1 de julio: Resurrection Fest y A Rapa das Bestas

Cádiz, 13 de febrero: el 13 de febrero de 2026 en Cádiz es un día clave del Carnaval, ya que será la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla.

el 13 de febrero de 2026 en Cádiz es un día clave del Carnaval, ya que será la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla. Ciutadella de Menorca, 20 y 22 de junio: inicio de las famosas Fiestas de Sant Joan, que culminan los días 23 y 24 con los jaleos, el Caragol des Born y la tradición ecuestre.

El Eclipse de agosto de 2026

Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamiento en pueblos y ciudades que se encuentran en la trayectoria del eclipse, que se extiende desde Galicia hasta las Islas Baleares, han aumentado un 830 %.

Este eclipse marcará el inicio del llamado "trío ibérico", una sucesión de tres fenómenos astronómicos que cruzarán la península en 2026, 2027 y 2028. Se espera que miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, viajen a algunas de las zonas rurales menos pobladas del país, en regiones como Aragón, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Galicia.

Se dispara el turismo en solitario

Los viajes en solitario están experimentando un renacimiento estos viajeros se sienten atraídos por escapadas escénicas: montañas, costas e islas que ofrecen un ritmo más lento y reflexión espiritual. Las búsquedas apuntan a estos destinos como los favoritos para aquellos que prefieren viajar en solitario:

Algarve, Portugal: un destino para los que buscan naturaleza y deportes acuáticos.

un destino para los que buscan naturaleza y deportes acuáticos. Costa del Sol: un clásico por sus playas doradas, paseos soleados y una vibrante cultura del bienestar.

un clásico por sus playas doradas, paseos soleados y una vibrante cultura del bienestar. Cayos de Florida: atrae a un turista que busca aguas turquesas, calles bordeadas de palmeras y un ritmo isleño relajado.

atrae a un turista que busca aguas turquesas, calles bordeadas de palmeras y un ritmo isleño relajado. Idyllwild, California: ofrece tranquilos bosques de pinos, cabañas acogedoras y una escena artística creativa perfecta para el rejuvenecimiento en solitario.

ofrece tranquilos bosques de pinos, cabañas acogedoras y una escena artística creativa perfecta para el rejuvenecimiento en solitario. Inverness, Escocia: uno de los mejores destinos para empàparse de la rica cultura escocesa de las Tierras Altas y el misterio del Lago Ness.

uno de los mejores destinos para empàparse de la rica cultura escocesa de las Tierras Altas y el misterio del Lago Ness. Isère, Francia: cautiva con paisajes alpinos, pueblos encantadores y una tradición de bienestar de montaña.

cautiva con paisajes alpinos, pueblos encantadores y una tradición de bienestar de montaña. La Altagracia, República Dominicana: playas vírgenes y una vibrante cultura local.

playas vírgenes y una vibrante cultura local. Montañas de Carolina del Norte, EE. UU.: los turistas pueden relajarse con baños de bosque, descubrir comunidades de artesanos y experimentar el bienestar a través de sesiones de terapia animal.

los turistas pueden relajarse con baños de bosque, descubrir comunidades de artesanos y experimentar el bienestar a través de sesiones de terapia animal. Tromsø, Noruega: invita a la exploración con tranquilidad ártica, paisajes nevados y noches iluminadas por auroras boreales.

El descubrimiento del turismo gastronómico

Otras de las tendencias turísticas más en boga son las experiencias de comida y bebida. Cada vez son más las ofertas de este tipo en las que se combinan estancias y reservas al calor de los 'influencers' y sus vídeos virales de comida en TikTok que impulsan a los turistas a buscar clases prácticas en todo el mundo. Una actividad que ya hemos visto anteriormente con el turismo enológico ya completamente consolidado.

Entre los destinos gastronómicos más deseados destacan: Bangalore (India), Finger Lakes, NY (Estados Unidos), Melbourne (Australia), Traverse City, MI, (Estados Unidos), y Var (Francia). Respecto a las experiencias de repostería, se opta por viajar a Estambul (Turquía), Lisboa (Portugal), París (Francia), Taipéi (Taiwán) o Tokio (Japón).