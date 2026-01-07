La Zurriola no solo es un espacio para el ocio y el deporte, sino también un elemento clave en la transformación de Gros

A la entrada de Gros se alza el Kursaal, un icono contemporáneo que aporta una intensa agenda cultural a la ciudad

San Sebastián vuelve a situarse en el foco internacional gracias a uno de sus barrios más dinámicos y con mayor personalidad. La prestigiosa revista National Geographic ha puesto en valor Gros, una zona que en las últimas décadas se ha consolidado como uno de los espacios más atractivos y auténticos de la ciudad, tanto para quienes la visitan como para quienes la viven a diario.

Conocida mundialmente por su belleza paisajística, su arquitectura singular y una gastronomía de referencia internacional, San Sebastián recibe cada año a millones de personas. Aunque enclaves como la parte vieja o el paseo de La Concha concentran buena parte de la atención turística, la ciudad ofrece otros rincones con una identidad propia que enriquecen su carácter. Entre ellos, Gros destaca por combinar mar, cultura y vida urbana en un equilibrio que no ha pasado desapercibido para la publicación.

Un barrio frente al Cantábrico Gros se asienta frente a la playa de la Zurriola, una de las grandes protagonistas del barrio. Se trata de una playa urbana de aproximadamente 800 metros, abierta al Cantábrico y muy ligada desde hace décadas a la cultura del surf. Su carácter joven y dinámico la diferencia de otras zonas del litoral donostiarra y la convierte en un punto de encuentro habitual para surfistas, deportistas y paseantes durante todo el año.

La relación directa con el mar define el día a día del barrio y le aporta una energía particular. La Zurriola no solo es un espacio para el ocio y el deporte, sino también un elemento clave en la transformación de Gros en una zona moderna, abierta y en constante evolución, sin perder su esencia local.

Arquitectura y vida cultural

Uno de los elementos que subraya National Geographic en su análisis es la diversidad arquitectónica del barrio. A la entrada de Gros se alza el Kursaal, un icono contemporáneo que aporta una intensa agenda cultural a la ciudad. Este complejo, sede de congresos y eventos de primer nivel, se ha convertido en una referencia tanto para la ciudadanía como para quienes visitan San Sebastián atraídos por su oferta cultural.

En contraste con esta arquitectura moderna, el corazón del barrio alberga la parroquia de San Ignacio, un edificio de finales del siglo XIX que data de 1897. Su presencia aporta un contrapunto histórico y patrimonial que ayuda a entender la evolución urbana de Gros y refuerza su relato como barrio con raíces profundas y mirada actual.

San Sebastián, destino turístico de primer nivel

El reconocimiento a Gros se enmarca dentro del atractivo global de San Sebastián como destino turístico. Situada en la costa del Cantábrico, la ciudad es conocida por su bahía de La Concha, considerada una de las playas urbanas más bellas del mundo, y por una cuidada integración entre naturaleza y entorno urbano.

A esta riqueza paisajística se suma una intensa vida cultural, con eventos de proyección internacional como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Zinemaldia), que cada año atrae a figuras destacadas del cine y refuerza la imagen de la ciudad como referente cultural europeo.

Capital gastronómica con identidad propia

Otro de los grandes pilares de San Sebastián es su gastronomía, reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos y su capacidad para unir tradición e innovación. La cocina vasca se basa en ingredientes frescos y técnicas transmitidas de generación en generación, dando lugar a platos emblemáticos como el bacalao al pil-pil, el marmitako o las kokotxas en salsa verde.

Al mismo tiempo, la llamada nueva cocina vasca, impulsada por chefs de prestigio internacional, ha situado a San Sebastián como una de las grandes capitales gastronómicas de Europa. Los bares de pintxos y los restaurantes de alta cocina conviven en un equilibrio que atrae tanto a expertos culinarios como a visitantes curiosos.