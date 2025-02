Por muy fuerte y positiva que sea, no todo es color de rosa y así lo refleja Nora en sus cuentas. En ningún momento quiere trasladar la idea de que no es duro convivir con una enfermedad, pero ella se comporta como lo haría otra madre cualquiera , sin considerar que su hija sea una "pobrecita" por el mero hecho de haber nacido enferma: "No tengo por qué decir que es un angelito. Lía es muy buena y cariñosa - Nora la llama su "patata" -, pero también me enfado con ella cuando es necesario . Hay cosas que, evidentemente le paso por alto pero, por ejemplo, esta Navidad le dio por morder a la gente. Ahora puede parecer gracioso pero, cuando tenga 16 años, ¿qué?, ¿va a ir por ahí arrancando brazos? No puede ser. A los niños enfermos también hay que regañarles y educarles ", sentencia Branni.

En cuanto a lo que peor lleva Nora, además de las crisis epilépticas que sufre Lía, son las grandes dificultades que tiene la niña en el campo de la comunicación: "Lo más difícil es que mi hija no me pueda decir sí o no. Yo puedo saber si quiere una galleta porque, cuando se la enseño, se le ilumina la mirada. Y puedo saber que no quiere más sopa porque me aparta la mano. Tiene sus formas de comunicarse. Pero avanzar en este ámbito es lo más difícil que yo he hecho en la vida. Con Lía estamos usando un comunicador - una tablet que tiene un software instalado con pictogramas que indican acciones- y yo, no sólo tengo que saber manejarlo, sino que tengo que enseñárselo a ella", ha confesado, visibilizando la importancia de la adecuada formación de los niños con necesidades específicas.