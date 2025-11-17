Alerta por la presencia de Listeria en diferentes productos cárnicos procedentes de España

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos

Amplían la alerta de presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de endulzante natural al conocer más marcas y lotes afectados

Compartir







La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la distribución de productos cárnicos procedentes de España que cuentan con la presencia de Listeria monocytogenes.

Como ampliación de la información transmitida el pasado 7 de noviembre, AESAN informa a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la distribución de la existencia de más productos afectados elaborados por el mismo fabricante, además del inicialmente comunicado.

PUEDE INTERESARTE Alerta alimentaria: la AESAN advierte de la presencia de plásticos azules en un lote de gofres de la marca Lotus

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana,� si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Los productos que han sido relacionados con esta alerta son chopped lata finas lonchas de la marca DIA, pavo trufado con pistachos de la marca Serrano y de la marca La Tabla los siguientes productos: mortadela de pavo con aceitunas, mortadela de pavo, maxi york, maxi pavo y chopped de pavo.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos . En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se debería acudir a un centro de salud.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos.

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.