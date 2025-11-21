Enfermedades que pueden confundirse con Alzheimer porque tienen en común esos primeros síntomas

MadridLas enfermedades de deterioro cognitivo y en especial el Alzheimer siguen siendo un reto para la comunidad científica, quien señala la importancia del diagnóstico diferencial y precoz ante el aumento de casos en la población.

En datos recogidos por la Sociedad Española de Neurología (SEN) el Alzheimer afecta ya a más de 800.000 personas en España y 57 millones en todo el mundo. En territorio nacional más del 50% de los casos de Alzheimer que aún son leves están sin diagnosticar, el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años.

Los números sobre la demencia podrían doblarse en los próximos 25 años debido al envejecimiento de la población. Pero no todo lo que puede parecer una demencia lo es, así lo explica el doctor Enrique Arrieta Antón, secretario del Grupo de Trabajo de Neurología SEMERGEN, a través de una ponencia en la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA).

El especialista explica la necesidad de herramientas de cribaje para una detección precoz del Alzheimer y la importancia de la Atención Primaria en ese primer paso.

Arrieta puntualiza que la demencia —un conjunto de síntomas comunes— funciona como el “nombre”, mientras que el Alzheimer —una enfermedad ya clasificada— sería el “apellido” del síndrome. Existen varios tipos de demencia, como la vascular, la asociada a cuerpos de Lewy, el Alzheimer y otras causas, aunque en sus etapas iniciales todas suelen compartir un patrón clínico similar, explica. Además de esta enfermedades neurológicas, existen un amplia gama de enfermedades que en las primeras etapas puede llevar al conflicto.

Señales de advertencia

Problemas de memoria

Desorientación en tiempo y espacio

Dificultades para realizar tareas cotidianas

Cambios en el lenguaje

Desafíos en el pensamiento abstracto

Problemas de toma de decisiones

Cambios de estado de ánimo y personalidad

Desconexión de actividades sociales

Dificultades de concentración

Deterioro función cognitiva en general

Enfermedades que pueden confundirse

El clínico clasifica en tres grupos aquellas enfermedades que pueden confundirse con el Alzheimer, ya que comparten síntomas iniciales como confusión, fallos de memoria y cambios en la personalidad.

Infecciones y encefalopatías inflamatorias. Como pueden ser aquellas causadas por un virus, el VIH, sífilis y otras infecciones. Enfermedades metabólicas. Las relacionadas con trastorno de tiroides (hiper o hipotiroidismo), hipoglucemias severas. Enfermedades de déficit como la vitamina B12. Los metales pesados (contaminación), los tóxicos y el alcohol. Neoplasias y traumatismos. Tumores y golpes repetitivos como pueden sufrir los boxeadores, jugadores de rugby o futbolistas.

La confusión con la depresión

Adicionalmente de las enfermedades descritas, el doctor Enrique Arrieta hace hincapié en la confusión alrededor del diagnóstico que existe entre la demencia y la depresión.

Las personas afectadas por una depresión suelen presentar síntomas como un enlentecimiento del pensamiento, apatía, retraimiento social, problemas de concentración y frecuentes olvidos que, particularmente, cuando se dan a cierta edad, pueden parecer los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

No obstante, el experto recoge que un indicio claro para diferenciarlo serían los tiempos, mientras que la depresión suele ser más o menos rápida, el Alzheimer y su progresión tiene una evolución mucho más lenta.

La importancia de una vida activa y social

Aunque la edad sea el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, casi uno de cada dos casos de la enfermedad es atribuible a factores modificables relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.

La Sociedad Española de Neurología recomienda evitar el alcohol y el tabaco, realizar ejercicio físico, socializar y mantenerse cognitivamente activo, corregir la pérdida de audición o visión, tener un peso saludable, controlar la diabetes, la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, y evitar los traumatismos cerebrales y la exposición a la contaminación ambiental como medidas para protegernos frente a la demencia.