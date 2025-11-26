Sara Andrade 26 NOV 2025 - 05:30h.

La Dra. Blanca Madurga es una de las urólogas más conocidas de España. Hablamos con ella sobre la masturbación y los beneficios que esta tiene en la salud sexual

El estado de salud sexual de los españoles: uno de cada tres nunca ha ido a un especialista

Compartir







Alrededor del pene y la salud sexual masculina han surgido y siguen surgiendo muchos mitos. La mayoría de veces por falta de información y de consulta con especialistas. En España, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte por cáncer en varones, por detrás del cáncer de pulmón y de colon. Se estima que 1 de cada 8 hombres será diagnosticado de esta enfermedad y que en 2025 se diagnosticaran más de 32.000 casos en España, según al Sociedad Española de Oncología Médica.

En el mes de noviembre, que es cuando se celebra el "Movember", un movimiento que nació alrededor del 2003 y que pretende concienciar sobre la salud sexual masculina, hablamos con la Dra. Blanca Madurga Patuel (Valencia, 1959), uróloga con más de treinta años de experiencia, que fue la primera mujer en coordinar el grupo de urología funcional, femenina y urodinámica de la Asociación Española de Urología, y ha viajado por medio mundo enseñando técnicas quirúrgicas.

PUEDE INTERESARTE Los factores que influyen en que el tamaño del pene varíe de forma temporal, según un urólogo

En su primer libro, publicado por la editorial Planeta en 2024 ('Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar') habla, precisamente, sobre los mitos y las principales preocupaciones que sienten los hombres cuando acuden a consulta: disfunción eréctil, dolor, tamaño... Charlamos con ella sobre uno de los tabúes que existen alrededor de la salud sexual masculina: la masturbación.

Pregunta: ¿La masturbación sigue siendo un tabú?

Respuesta: Sí, la gente todavía se avergüenza cuando dice que se está masturbando. Vivimos en un país muy hipócrita. Cuando se publicó el libro, como contiene la palabra pene, en muchos lugares lo escondían. Amigos míos fueron a buscarlo y se dieron cuenta que estaba escondido cuando tenían stock.

PUEDE INTERESARTE Las siete dudas más repetidas sobre el pene, resueltas por un urólogo experto en salud sexual masculina

P: ¿En consulta también hay tabúes a la hora de hablar de la masturbación?

R: Muchas veces sí. Hay hombres que cuando les pregunto, me dicen que no se tocan y siento que es por vergüenza. Hay gente que aún cree en ciertos mitos sobre la masturbación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

P: ¿Crees que están más desinformados los hombres que las mujeres en cuanto a salud sexual?

R: Sí, porque una mujer puede contar que no siente nada cuando tiene relaciones sexuales, que siente dolor -por ejemplo, en mujeres que tienen atrofia muscular por la menopausia-, que usan el Satisfyer para poder excitarse y poder llegar a un orgasmo con su pareja… Pero los hombres no. A los hombres les cuesta mucho más reconocer, por ejemplo, que tiene disfunciones eréctiles porque piensan que son menos hombres. Tienes más pudor a decir que tienen un gatillazo, a decir que se han acostado con 30 mujeres. Y sobre la masturbación, lo mismo. En la mentalidad masculina todavía hoy se piensa que el que se masturba es que no liga, que no ha ligado, que su mujer no quiere hacerlo con él o cosas de esas.

"Yo les digo a las mamás que no entren sin llamar en el cuarto de un adolescente porque tienen derecho a masturbarse"

P: Masturbarse es algo natural…

R: Lo traemos de serie. Tú fíjate que un bebé, cuando le quitas el pañal y le vas a poner otro pañal limpito, lo primero que hace es tocarse el pene. Además, masturbarse es saludable y respetable. Cuando los adolescentes empiezan a masturbarse, por ejemplo, hay que respetarles. Yo les digo a las mamás que no entren sin llamar en el cuarto de un adolescente porque tienen derecho a masturbarse. Al fin y al cabo, cuando llegan a la eyaculación o se llega al orgasmo (igual que las mujeres) hay una liberación de endorfinas, de calma, de tranquilidad y de sosiego que, sobre todo, a los adolescentes les viene muy bien.

P: Pero claro, tiene que ir acompañado de información de calidad. Porque a veces también va acompañado de pornografía.

R: Claro, ese es un problema muy serio que tenemos, y que yo creo que los gobiernos de toda Europa deberían tomar cartas en el asunto. Los adolescentes están empezando a consumir porno cuando su cabeza todavía no está formada, entonces llegan a normalizar el porno: piensan que si no tienen un pene de tres metros y encima duran tres horas sin bajar la erección, pues que no van a ser hombres, que son poca cosa y les entra una falta de autoestima tremenda. Lo que hay que decirles es que es como la Guerra de las galaxias, es ficción. Muchos actores porno toman pastillas o se pinchan para que la erección no baje. Eso no es la vida real. Las personas más indicadas para hablar de sexo con sus hijos, de iniciarles al sexo y de decirles que si se macturban que no se preocupen, que no tengan miedo, son los padres.

P: ¿Hay algún problema en masturbarse frecuentemente? ¿Hay algún punto en el que es demasiado?

R: No, el punto demasiado es el que te impide realizar tu vida con normalidad, que prefieras masturbarte a tener una relación. ¿Por qué? No porque sea malo masturbarse, sino porque la persona que prefiere masturbarse pues es que a lo mejor tiene un problema psicológico importante de baja autoestima, de miedo al fracaso, del miedo a enfrentarse con una pareja, porque no está todavía definida su orientación sexual, que eso pasa mucho.

P: Hay una tendencia actual de dice que dejar de masturbarse habitualmente es mejor si quieres tener más vigor y mejores relaciones sexuales. ¿Qué opinas?

R: Sobre gustos no hay nada escrito y en sexualidad mientras que sea consentida y libre, todo vale. Quiero decir, si tú vas a tener una relación sexual y no quieres masturbarte previamente, cosa que me parece lógica y natural porque vas a tenerla. Lo que no me parecería lógico es si no lo haces por miedo a fracasar o a pensar que vas a ser más potente. Si anteriormente no has tenido una relación, sea por masturbación o sea de cualquier otra forma y vas a tener, pues igual duras hasta menos, sobre todo si llevas mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Porque la excitación y el ansia van por delante.

P: En el caso de que una pareja esté buscando tener hijos. ¿Crees que si el hombre se masturba habitualmente pierde calidad en su semen?

R: No, lo que pierde es volumen y, al perder volumen, pierde millones de espermatozoides. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un estudio de fertilidad en un varón por una pareja que no puede concebir, pues le decimos siempre que estén mínimamente cinco días sin tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para que haya un buen volumen, más volumen de semen acumulado, con lo cual vamos a tener más millones de espermatozoides para estudio. Si en vez de cinco centímetros cúbicos de volumen eyaculado, solo tienes dos, aunque el número de espermatozoides sea normal, a lo mejor de cinco o diez millones por centímetros cúbicos, estás perdiendo muchos espermatozoides.

P: ¿Si hay una masturbación continua disminuye el deseo por tener relaciones de pareja?

R: Claro, porque si tú ya estás satisfecho sexualmente pues va a bajar un poquito el deseo.

P: Entonces, en parejas que a lo mejor tienen más problemas para tener relaciones porque tienen estrés en el trabajo, poco tiempo, tienen hijos, etc. ¿Recomiendas masturbarse?

R: Pues sí, claro que lo recomiendo, tanto a los hombres como a las mujeres. Por ejemplo, imagínate los casos de maridos que viajan mucho, están mucho tiempo fuera de casa, pues lógicamente tú estás en casa, tienes un deseo sexual en un momento, tienes a los niños acostados, estás sola y tranquila después de todo el día, pues qué mejor que una masturbación para relajarse y tener un buen sueño. No somos conscientes de que los beneficios que tiene la sexualidad, y por tanto, masturbarse, son enormes. Se liberan una cantidad de endorfinas tremendas en el orgasmo y eso te quita dolores de espalda, dolores de cabeza y ayuda a la relajación muscular, es un relajante muscular soberbio.

P: Hay profesionales de la salud sexual que prefieren no hablar de cantidad sino de calidad, pero ¿qué sería lo saludable?

R: Va por rango de edad, los más jóvenes todos los días, porque los jóvenes tienen una energía que tienen que consumir de la manera que sea posible, ya conforme vas haciéndote un poquito más mayor, digamos la franja de edad adulta entre los 40 y los 50 años, pues qué menos que tres veces por semana. Lo importante es que sea satisfactoria y que te libere toda esa cantidad de endorfinas. El sexo te relaja y es muy cardiosaludable, por cierto.

P: En las personas ya mayores, imagino, por lo que dices, que la masturbación es también saludable…

R: Si no tienen otra manera de tener satisfacción sexual, por supuesto que sí. No hay edad para el sexo, es más, para tener una relación sexual satisfactoria, a los varones mayores no les hace falta ni tener una erección completa ni nada, es decir, tocándose son capaces de llegar a eyacular y a tener un orgasmo bueno sin una erección potente, que a su edad -y con medicacación- igual no la pueden tener. La edad pasa para todos, aunque ahora estamos muy bien y ves a gente con 80 años que no los aparenta, por dentro las arterias están un poco más tocadas y eso hace que tengan una erección menos fuerte que cuando tenían 40 años.

"Para que te dure mucho tiempo vigoroso el pene tienes que tener unos buenos hábitos higiénicos dietéticos"

P: Por lo tanto, ¿es recomendable mantener relaciones sexuales en la vejez?

R: Sí, con una frecuencia, podemos hablar, de cada 10 o cada 15 días dependiendo de la edad y de la patología que acompañe, porque a lo mejor es hipertenso, a lo mejor es diabético, a lo mejor tiene una cardiopatía… Si son hombres con cáncer de próstata, en la mayoría de casos, pueden quedar con disfunción eréctil, pero hay alternativas, como las prótesis de pene. No tenemos solución para todo, pero para muchísimas cosas sí, y hay gente que no lo sabe.

P: ¿Cuáles son las recomendaciones para tener una buena salud sexual?

R: Para que te dure mucho tiempo vigoroso el pene tienes que tener unos buenos hábitos higiénicos dietéticos. Una de las pandemias que tenemos ahora a nivel mundial es lo que se llama el síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes e hipertensión. El varón que come mal, que no hace ejercicio físico, que lógicamente eso le va a llevar a tener una diabetes o una hipertensión, pues muy tempranamente va a tener una disfunción eréctil. Sin embargo, si es una persona que se cuida, que hace su deporte, sin obsesionarse, es decir, una vida regular, es suficiente para que su salud sexual dure hasta el infinito y más allá.

P: ¿Cada cuánto deberían ir a un especialista los hombres?

R: El cáncer de próstata es asintomático, así que los hombres, desde los 50 a los 70 años, deberían realizarse un simple análisis de sangre que pueden solicitar en el médico de cabecera. En el caso de que tengan antecedentes familiares con cáncer de próstata estas revisiones deben realizarse a partir de los 45 años, esto tiene evidencia científica demostrada. Y los chicos jóvenes, de los los 17 o 18 años deben explorarse los testículos una vez al mes para detectar tumores testiculares. A modo de autoexploración, como las mujeres las mamas.