La compra deberá hacerse antes del 31 de diciembre de 2026 y las ópticas adheridas aplicarán el descuento en el momento

¿Un colirio como sustituto de las gafas de cerca? Unas innovadoras gotas prometen aliviar la presbicia

El Consejo de Ministros aprobaba este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que va a regular la concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años. Esta medida, de carácter excepcional, responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia.

Se debe tener en cuenta que el precio medio de unas gafas completas se sitúa en casi 200 euros, y el coste medio de las lentillas asciende a unos 120 euros. Además, España es el quinto país europeo en venta de lentes de contacto diario, siendo estas las más vendidas. En Francia, los mayores de 16 años pueden acceder a un programa que les permite renovar sus gafas de forma gratuita cada dos años a un costo reducido. En Reino Unido se han introducido bonos especiales para jóvenes, estudiantes y personas de bajos ingresos, facilitando el acceso a artículos de salud visual. En el caso de Alemania, tanto menores de 18 años como adultos con problemas visuales graves reciben gafas y lentillas sin costo.

A cuánto ascienden las ayudas y para qué

La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Si el coste de las gafas o lentillas es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia sólo tendrá que abonar la diferencia. En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda cubra también el líquido y las unidades necesarias para un año.

¿Quiénes son los beneficiados?

Niños, niñas y adolescentes, de hasta 16 años (inclusive), que tengan derecho a la sanidad pública.

¿Cómo demostrar que lo necesito?

Se contemplan dos situaciones:

Primera detección de un problema de visión

El problema se identifica en Atención Primaria (en una revisión, o porque lo advierte la familia o el colegio). El menor es derivado a un servicio público de oftalmología. Si el especialista receta gafas o lentillas, la familia puede acudir con la receta a una óptica adherida al Plan.

Diagnóstico previo al inicio del Plan

Si el menor ya usaba gafas o lentillas antes del Plan, podrá acceder a la ayuda si un óptico-optometrista determina que necesita un nuevo equipo.

En ambos casos, si el precio es de 100 € o menos, no habrá que pagar nada. Si cuesta más, solo se paga la diferencia.

¿Cómo solicitar a las ayudas?

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha sido designado como entidad colaboradora, asumiendo funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa. Se garantizará la transparencia, trazabilidad de los fondos y control de calidad en la prestación.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha anunciado que en las próximas semanas habilitará una plataforma en línea para registrar los establecimientos adheridos al Plan Veo.

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

Para solicitar la ayuda, las familias deberán, en primer lugar, obtener una prescripción médica emitida por un profesional del sistema público o privado, que justifique la necesidad de gafas graduadas o lentillas por motivos médicos.

Los interesados tendrán que acudir a una óptica integrada en el listado oficial que publicará el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el establecimiento, será necesario presentar la prescripción, el DNI del menor, el libro de familia o la tarjeta sanitaria. De este modo, podrá comprobarse también que el beneficiario no ha recibido el descuento en el mismo año.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha anunciado que en las próximas semanas habilitará una plataforma en línea para registrar los establecimientos adheridos al Plan Veo. Una vez completado el proceso de alta, con todos los documentos presentados, este organismo facilitará el acceso para los pacientes y la carga de la documentación correspondiente.

¿Cuál es el plazo para recibir las ayudas?

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

¿Cuánto dinero se destina a esta medida?

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026.

¿Cómo afecta no tener las lentillas y gafas apropiada a los menores?

Los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores. En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.

¿A cuántos menores está previsto que beneficiará este plan?

Son 721.000 niños y niñas en España los que necesitan gafas o lentillas, pero que no pueden permitírselas”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un evento en mayo de 2025, donde defendió “que un niño o una niña pueda ver bien la pizarra de su colegio no puede depender del bolsillo de su familia”.