David Jiménez 24 DIC 2025 - 09:03h.

Un estudio de la Universidad de Valladolid, pionero en Europa revela los beneficios para tratar enfermedades cardiacas, respiratorias y otras

Cantar es bueno para la salud. Lo revela un estudio de la Universidad de Valladolid, pionero en Europa, que prueba los beneficios para tratar diferentes patologías cardiacas, respiratorias y otras enfermedades mentales, a través del canto coral y técnicas adecuadas de canto.

“Desde la salud mental a patologías cardiacas, respiratorias”, pueden ser tratadas y mejoradas a través del canto, explica Víctor. “ No se trata simplemente de cantar en coro, sino que un profesional del canto enseñe la técnica vocal”, asegura Víctor, un estudiante de Medicina que confía en este proyecto.

La voz de Víctor es el reflejo, nítido, de una pasión que convive en su cerebro con otra vocación: La de un futuro médico convencido del poder de la unión de ciencia y arte para curar toda clase de males.

Él mismo se encarga de impartir las clases de canto, que incluyen toda clase de ejercicios que permiten a los participantes en el estudio aprender una técnica vocal imprescindible para el desarrollo del canto.

Desde pacientes oncológicos a personas con covid persistente, en el aula de canto

En el aula hay pacientes en tratamiento oncológico o personas con covid persistente. También voluntarias que confirman el valor emocional de este experimento multidisciplinar con estudiantes de medicina, médicos y enfermeros, con nutricionistas y logopedas que comprobarán los múltiples beneficios de una buena técnica vocal, la misma que reciben quienes aspiran a convertirse en cantantes.

Los participantes en el estudio serán sometidos a tres chequeos durante el año para comprobar cómo evolucionan.

Aún habrá que esperar para saber el nivel de la mejoría en ciertas patologías, pero al menos podemos decir ya que la idea de Víctor no suena nada mal.