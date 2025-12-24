Candela Hornero 24 DIC 2025 - 17:23h.

La Navidad es un periodo especialmente duro para quienes sufren soledad no deseada

Así afecta la soledad no deseada a personas mayores: el 30% de los suicidios tienen lugar en esta etapa de la vida

La Navidad se asocia tradicionalmente a la alegría, los encuentros familiares y la celebración. Sin embargo, para muchas personas se convierte en una de las épocas más difíciles del año, marcada por la soledad, el duelo, los conflictos familiares o el malestar emocional. Así lo confirman los datos del Teléfono de la Esperanza, que en 2024 ha registrado un aumento del 13% en las atenciones relacionadas con la soledad no deseada durante estas fechas.

"Soledad es la ausencia de compañía. Muchas veces también es la ausencia de interés", explica Manuela, de 78 años, que vive sola. "Resulta duro, te ves con mucho tiempo muerto", añade Julián, de 82, en una situación similar. Son testimonios que reflejan una realidad cada vez más visible en la población mayor, especialmente durante las fiestas navideñas, cuando la falta de vínculos se acentúa.

Los datos respaldan estas vivencias. "Uno de cada tres mayores en nuestro país sufre soledad no deseada. No hablamos solo de vivir solo, sino de sentir esa soledad", advierte Teresa Cabezón, responsable de la Fundación Verisure.

Una situación que, como relata Manuela, puede aparecer tras cambios vitales importantes. "De ser madre y estar completamente dedicada a tus hijos, de repente se te va todo. Y dices: '¿Y ahora, qué hago yo con mi vida?'", explica.

El valor del acompañamiento

Frente a esta realidad, distintas iniciativas sociales trabajan para acompañar a las personas mayores y reconectar generaciones. Es el caso de Cruzando Caminos, una entidad que impulsa el voluntariado intergeneracional.

"Lo que queremos es cambiar la sociedad desde dentro y volver a reconectar, algo que hemos perdido y que es fundamental", señala su fundadora, Paula Oviedo.

Una labor que también destacan los propios voluntarios. "Para nosotros, el voluntariado con personas mayores consiste en acompañar", explica una de ellas. "Aportamos porque se sienten escuchados", añade otro voluntario que acompaña a Manuela.

Para quienes reciben ese apoyo, el impacto es directo. "Te hacen el camino más fácil que si lo tienes que hacer tú sola", afirma Manuela. Julián coincide: "La mejor manera es estar entretenido con algo, porque si no parece que la casa se te cae encima", dice tras acudir acompañado a una exposición de cuadros.

Prevenir y reducir la soledad no deseada

Desde las entidades sociales insisten en que la soledad no deseada puede prevenirse y reducirse. "Estamos a tiempo de empezar a mitigar y a reducir la soledad no deseada", subraya Teresa Cabezón.

En esta línea, el Teléfono de la Esperanza recuerda la importancia de pedir ayuda. "Pedir ayuda te conecta con recursos y con personas que pueden sostenerte. En fechas como estas, esa llamada puede cambiar un día entero", señala Josefina Santos, responsable del Programa de Soledad No Deseada de la organización.

Un problema estructural que, además, se ve agravado por la falta de recursos. Más de la mitad de la población española (58%) considera que los recursos contra la soledad no deseada no son accesibles, y dos de cada tres cree que son insuficientes, según el informe 'Perspectivas y buenas prácticas en la intervención social con personas mayores en entidades del tercer sector en España’' elaborado por la Fundación Santa María la Real con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El estudio, basado en encuestas a 1.509 personas —más de 300 mayores de 65 años—, señala que esta falta de accesibilidad afecta especialmente a las mujeres mayores.

Ante este contexto, la directora de Cáritas en Santiago de Compostela, Pilar Farjas, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante el incremento de la exclusión social, especialmente durante la Navidad, cuando "la soledad y la pobreza se hacen especialmente dolorosas", y ha reclamado una respuesta "urgente" para acompañar a quienes más lo necesitan en estas fechas.