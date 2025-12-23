Los colaboradores le preguntan a Gloria Camila si su padre ha recibido una felicitación de Ana María Aldón

Ortega Cano reúne a toda la familia por su cumpleaños: "José Fernando llevaba tres años sin venir"

José Ortega Cano celebró el pasado lunes 22 de diciembre su 72 cumpleaños rodeado de sus familiares y amigos. El torero se ha mostrado muy contento y animado durante esta celebración, en la que no han faltado los bailes y dónde el maestro se ha animado incluso con alguna canción. "Que haya paz y amor en la Tierra", decía durante el discurso que dio rodeado de sus seres queridos.

Junto a su hijo pequeño ha posado abriendo los regalos que recibió. Una noche muy especial en la que no faltó ni un solo detalle: decoración, menú y mucha fiesta. Tanto es así que Ortega Cano se arrancaba a cantar por Nino Bravo. Entre los invitados, Gloria Camila no faltó en la celebración, que nos ha contado todos los detalles de este cumpleaños en 'El tiempo justo'.

"La fiesta siguió. Yo llegue a casa a las tres de la mañana. Luego vino un grupo de flamenco y estuvimos ahí bailando y disfrutando", contaba la hija de Ortega Cano. No obstante, los colaboradores le han preguntado por algunas ausencias en este cumpleaños, como los hermanos del torero o Amador Mohedano: "No hay razón de enfado. Quién quiera ir va y quién no no. Todo el mundo estaba invitado", respondía Gloria Camila.

"¿Le ha felicitado?"

Leticia Requejo le ha preguntado a Gloria Camila si sabe si su padre ha recibido algún mensaje por parte de Ana María Aldón: "No lo sé la verdad. Ellos no hablan, así que no sé si le habrá felicitado o no", contestaba la colaboradora del programa.

"Mi padre siempre ha intentado sacar su mejor versión, está viviendo el presente y ahora, después de todos estos años, yo creo que ahora tiene que vivir tranquilo", decía Gloria Camila al recordar cómo ha sido la vida de su padre. El presentador, Joaquín Prat, le ha mandado una felicitación al torero: "Dale un beso a tu padre de nuestra parte", afirmaba.