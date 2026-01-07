La exposición continuada a algunos metales pesados, como el plomo o el cobre, aumenta la prevalencia

La infancia con autismo, explicada por expertos: "Lo más importante es no fijarse un signo aislado"

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) revela que la exposición continuada a algunos metales pesados, como el plomo o el cobre, aumenta la prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en los niños, según informa este miércoles la universidad tarraconense.

El grupo de investigación Nutrición y Salud Mental de la URV trabajó con datos de 205 niños, de entre 6 y 16 años: 139 diagnosticados con TDAH y 66 sin ningún trastorno del neurodesarrollo asociado; mientras que un laboratorio especializado de la Universidad de Granada analizó la presencia de metales pesados en el organismo a través de muestras de orina para medir los niveles de cobre, cadmio, plomo, arsénico, mercurio y antimonio.

Los resultados señalan que la prevalencia de TDAH en los niños de la muestra fue hasta cinco veces superior en aquellos que presentaban los niveles de plomo más elevados y dieciséis veces mayor en el caso del cobre. En menor medida, el equipo también relacionó los índices de cadmio y antimonio con la presencia de este trastorno del neurodesarrollo.

Exposición al mercurio

La investigación también vincula la exposición al mercurio con un aumento de la desatención, la frecuencia de respuestas omitidas y la inconsistencia en los tiempos de reacción durante las pruebas cognitivas.

"Aunque el estudio no demuestra que los metales pesados causen directamente TDAH, sus resultados refuerzan la evidencia de que reducir la exposición a estos elementos favorecería un desarrollo cerebral saludable", defiende la coautora de la investigación e investigadora del Departamento de Psicología de la URV Sharanpreet Kaur.

"Estos elementos se acumulan en áreas específicas del cerebro, como el hipocampo o el córtex frontal, muy relacionadas con funciones afectadas por el TDAH (...) El objetivo era determinar si existe una relación entre la presencia de metales pesados en el organismo, sospechosos de agravar los síntomas del TDAH, y la prevalencia de este trastorno en niños en edad escolar", apunta la investigadora del grupo de investigación Nutrición y Salud Mental de la URV Fina Canals.

Según la URV, un 6 % de los niños escolarizados en Cataluña sufre síntomas asociados al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como impulsividad, hiperactividad o dificultad para concentrarse.

"Estos factores influencian el desarrollo del cerebro desde el embarazo y en los primeros años de vida del niño", alerta Canals.