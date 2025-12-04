Así actúa el TDAH para dificultar la ejecución de ciertas tareas: "El cerebro es incapaz de apagar una parte"

Antoni Mateu 04 DIC 2025 - 07:07h.

La psicóloga clínica Anna Sibel explica en Informativos Telecinco por qué el cerebro "tiene dos sistemas que luchan constantemente"

¿TDAH o solo un niño distraído? Claves para entender las señales y buscar apoyo (si es necesario)

Aunque el cerebro sea un sólo órgano en nuestro cuerpo, su complejidad va mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Cuando se trata de 'programar' nuestra materia gris para que lleve a cabo tareas, se producen un conjunto de circunstancias, las cuales "se pueden entender si visualizamos dos sistemas en nuestro interior, que funcionan de forma diferente y necesitan regularse", de acuerdo con la psicóloga clínica Anna Sibel.

En este escenario se habla de las redes neuronales enfocadas, y la experta las divide en dos: "la red neuronal por defecto, nuestro piloto automático, y la red enfocada a las tareas". Además, ilustra el fenómeno de que "las personas con TDAH mantienen las dos encendidas a la vez, y eso dificulta mucho llevar a cabo lo que se quiere hacer". ¿En qué consisten? ¿Cómo funciona cada una de ellas?

Nuestra red neuronal por defecto es el "CEO" de nuestro cerebro

Con esta metáfora lo ilustra Sibel, para explicar el papel que desempeña nuestra red neuronal por defecto. "es la CEO del cerebro". Es, a efectos prácticos y de acuerdo con la experta, "la que está activada cuando no estamos enfocados en nada en concreto. Ahora bien, es engañoso decir que está en reposo, ya que está constantemente trabajando en tareas cruciales para nuestra identidad y nuestro bienestar".

Complementa el escenario explicando que esta "construye nuestra identidad de forma constante, organiza nuestros recuerdos y nos ayuda a entender nuestra comunicación y sentimientos con otras personas". Aunque también expone el hecho de que, si esta se desregula, es cuando empiezan las rumiaciones constantes: "en trastornos de ansiedad provoca un enfoque excesivo de preocupaciones futuras".

Cuando el cerebro se focaliza... o lo intenta

La segunda parte del puzzle la completa la red neuronal enfocada la tarea. En palabras de la psicóloga clínica, esta es la que se encarga de filtrar la información relevante del entorno, coordina acciones complejas, toma decisiones y es la que nos mantiene en el entorno de estar enfocados en la tarea.

Ahora bien, a pesar de que "ambos sistemas siempre funcionan, hay ocasiones en las que entran en conflicto", explica. "En casos como el TDAH, ambas redes están conectadas al mismo tiempo y funcionan a pleno rendimiento. Esto consume mucha energía y acaba por ralentizar y bloquear el sistema. Es una sobrecarga", ilustra.

Sin embargo, también expone que "esto se puede ir mejorando con el tiempo". ¿Cómo, es la cuestión? Ante un escenario de "limbo cognitivo, donde ninguna red funciona de manera óptima", la experta expone algunas de las siguientes técnicas:

Relajación, meditación o respiraciones profundas para calmar nuestro estado de ánimo y relajarnos.

Desconectar de cuantos más estímulos, mejor, focalizando nuestra atención en un objeto o evento.

También podemos usar recursos externos que nos ayuden en la concentración --estudiar con música o sonidos de fondo--.

Practicar el hábito de hacer una sola tarea a la vez, en lugar de llevar dinámicas 'multitasking'.

"Al final el truco consiste en saber focalizar nuestro cerebro en función del momento adecuado. No se trata de que todos tenemos dos personalidades, sino dos 'superpoderes'. Hat que aprender a usarlos para dejar de estar de vivir con inercia y no estar perdidos en nuestros pensamientos de forma errante", concluye.