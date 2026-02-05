El Día Mundial contra el Cáncer reclama una atención al cáncer más humana e integral

La Reina Letizia hace un llamamiento a la “empatía” con los pacientes con cáncer

En España cada año se detectan casi 300.000 casos nuevos de cáncer, lo que equivale a unos 800 diagnósticos diarios

Para hacer frente al cáncer no basta con los tratamientos médicos. También importa cómo se cuida, cómo se acompaña y cómo se escucha al paciente. Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha centrado su mensaje en la humanización de la atención durante un acto celebrado en Madrid.

La Reina, presidenta de Honor de la Asociación, ha defendido “la importancia de la empatía desde el primer momento del diagnóstico.” Una llamada a la acción que cobra especial sentido ante una enfermedad tan extendida como el cáncer.

Atención más humana

La AECC ha presentado un nuevo modelo de atención integral, construido a partir de la experiencia real de pacientes y familiares. Un planteamiento que busca ir más allá del tratamiento clínico y atender también el impacto emocional, social y personal de la enfermedad.

Carolina Martín, exjugadora de baloncesto y superviviente de cáncer de mama, ha puesto el acento en el valor “del apoyo psicológico, social y del ejercicio físico dirigido.” Una atención que, ha explicado, forma parte de “la medicina que no se ve”, pero que resulta clave en el proceso de recuperación.

800 diagnósticos diarios

En España, 2,2 millones de personas conviven con el cáncer y cada año se detectan casi 300.000 nuevos casos, lo que equivale a unos 800 diagnósticos diarios. Un escenario que obliga a reforzar el acompañamiento al paciente y a avanzar hacia entornos sanitarios más humanos.

El presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha reclamado “más profesionales sanitarios, el refuerzo de los programas de cribado y la integración de servicios como la atención psicosocial, la nutrición y el ejercicio físico dentro del sistema público.”

Un día señalado para recordar que, frente al cáncer, cuidar al paciente es tan importante como tratar la enfermedad.