La advertencia de la OCU sobre los tatuajes: no hay tintas de color autorizadas en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado este jueves a la empresa Goldeneye España Logística S.L. la retirada del mercado de varias de sus tintas para tatuaje y maquillaje permanente debido a concentraciones excesivas de algunas sustancias presentes en dichos productos.

Concretamente, la suspensión de la comercialización y uso de estos productos se debe a la presencia de caprililglicol en una concentración igual a 0,1 % sin que se haya justificado su función como regulador del pH, requisito exigido para que sea permitida por la normativa vigente, según ha puntualizado la Aemps en un comunicado.

Concentraciones superiores de pigmento amarillo

Además, las tintas retiradas también contienen el pigmento amarillo CI 11741 (CAS: 6358-31-2) en concentraciones que varían entre un 12 % y un 16 %, pese a que la concentración máxima está limitada a 0,1 %.

La norma que restringe el uso de dichas sustancias en tintas para tatuaje o maquillaje permanente es el Reglamento (UE) 2020/2081, sobre la que la Aemps ha asegurado que publicó una nota informativa en 2021.

"La Agencia contactó con todos los responsables de la puesta en el mercado de tintas para tatuaje y maquillaje permanente afectadas por esta situación, entre ellos Goldeneye España Logística S.L., para informarles de la obligación de adaptarse a la nueva regulación", ha defendido Sanidad.

La AEMPS ha advertido a quienes disponen de alguna unidad de los productos afectados que no la utilicen y la devuelvan al punto de compra, o bien se dirijan a la empresa para su devolución.

Recientemente, Sanidad también ordenó a la empresa Alkimia Technology and Stetic S.A.U. la suspensión de la comercialización, uso, y retirada del mercado de varias de sus tintas para tatuaje y maquillaje permanente en base al mismo reglamento.