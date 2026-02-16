Unos 176.000 médicos de la sanidad pública están llamados a la huelga: se prolongará durante una semana al mes hasta junio si no se atienden sus peticiones

Huelga de médicos: qué debes tener en cuenta si tienes una cita esta semana

Unos 176.000 médicos de la sanidad pública están llamados a la huelga durante toda esta semana, siendo ya la cuarta en menos de un año. Convocados por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, entre otros, el paro comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Ya este fin de semana, miles de médicos de toda España se han concentrado en Madrid, frente al Ministerio de Sanidad, y han pedido la dimisión de la ministra Mónica García en el que ha sido el pistoletazo de salida de este nuevo calendario de protestas.

La huelga de médicos en España: ¿qué es lo que piden?

Los profesionales del sector son tajantes: no van a parar hasta tener un estatuto propio. “Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos", como ha señalado Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

De este modo, intensificando sus demandas y expresando sus quejas frente al estatuto marco, están decididos a llevar a cabo una semana de huelga al mes, desde febrero y hasta el mes de junio, como primera etapa de reivindicaciones.

Entre sus reclamos, en primer lugar, insisten un estatuto propio que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. En segundo, piden acabar con el llamado comodín de necesidades de servicio, que es lo que permite los traslados arbitrarios de médicos.

Por otra parte, siendo quizás el punto más sensible entre sus demandas, reclaman acabar con las guardias de 24 horas. Piden que se paguen mejor y que cuenten para la jubilación.

Entre sus demandas, además, reclaman una clasificación profesional singular –crear una nueva categoría A1–, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Del mismo modo, reclaman un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial, además de la citada prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Las citas médicas, afectadas por la huelga

Entre tanto, y como cabe prever, estos paros van a tener impacto directo en los pacientes. Cada comunidad ha decidido sus servicios mínimos para estos días, pero es importante que, si se tiene cita para estos días, cada uno verifique si va a poder acudir o no.

En este escenario, no obstante, lo que se mantienen, eso sí, son las Urgencias, los tratamientos críticos y la atención oncológica.

Frente a las protestas de la huelga indefinida, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), Sanidad defiende que el nuevo texto del estatuto marco, que incluye – según subrayan desde el Ministerio–, sustanciales mejoras laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

En este contexto, a la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid. El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

Ante la situación, los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial.

Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.