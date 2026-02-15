Maitena Berrueco 15 FEB 2026 - 15:26h.

Lupus o vasculitis son dos de las enfermedades autoinmunes sistémicas en las que se centran los médicos internistas

Amalia lleva cuatro décadas conviviendo con lupus: "La gente no cree en tus síntomas"

BilbaoEl premio nos ha permitido al común de los mortales poner nombre y rostro a una figura bien conocida por sus propios compañeros de profesión. Se trata de Guillermo Ruiz Irastorza, responsable de la unidad de Enfermedades Autoinmunes del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Cruces, que ha sido distinguido como el facultativo con mayor reputación en Medicina Interna en España en el ranking Merco Salud 2025.

Un reconocimiento a la labor de investigación y al trabajo basado en la atención personalizada de este profesional que admite que tiene “la sensación de que están aumentando” los casos de enfermedades autoinmunes, a pesar de lo cual es optimista: “No es una buena noticia que te diagnostiquen una de estas enfermedades, pero no es la peor de las noticias que se pueden tener desde el punto de vista de la salud”.

La unidad que lidera atiende a más de 3.500 pacientes con enfermedades autoinmunes, aquellas “producidas por el propio sistema defensivo del cuerpo, que empieza a reconocer como ajeno algo que es propio”. En concreto, Ruiz Irastorza y su equipo se centran en las que tienen el potencial de afectar a varios órganos, como el lupus, la más frecuente de todas, la que tiene más posibilidades de afectar a varios órganos y, además, la que más afecta a las mujeres: 9 de cada 10 diagnósticos con una media de edad entre 20 y 40 años, lo que implica que “van a ser enfermas crónicas toda la vida”.

El papel del médico es fundamental

Se desconoce la razón por la cual el lupus afecta más a las mujeres. Hay teorías que apuntan a factores hormonales. Sin embargo, en la unidad de Cruces, la psiquiatra especializada Marga Sáenz baraja una hipótesis complementaria: el estrés que le ha supuesto a la mujer su rol de género social podría influir en la mayor prevalencia en ellas de las enfermedades autoinmunes.

Precisamente, el estrés es un “factor desencadenante” de enfermedades autoinmunes, actuando como un interruptor que pone en marcha la respuesta inmunológica del cuerpo, pero además “estamos expuestos a un montón de sustancias y de estímulos, como por ejemplo fue la propia pandemia de 2020” que provocan que los órganos se resientan y uno de ellos es el sistema inmune.

Otra incógnita aún sin desvelar es la razón por la que un trastorno autoinmune deriva en una u otra enfermedad. Lupus, vasculitis o esclerodermia, son las más frecuentes y suelen requerir de “diagnósticos puzle”, como los califica Guillermo Ruiz Irastorza, en los que no vale una única prueba y además en los que “el ojo de experto vale mucho”. En este sentido, apunta a que “el papel del médico es fundamental” porque debe integrar toda la información y hacer un juicio clínico: “La medicina no son pruebas”.

El médico aclara que “no todo el mundo tiene un diagnóstico claro”, pero que, incluso en esos casos, es importante ofrecer al paciente un tratamiento. El objetivo es conseguir que el sistema inmune baje su actividad, pero se da la circunstancia de que lo mismo que nos ataca nos protege, y por tanto, “hay que jugar muy bien con los fármacos” para reducir el riesgo de infecciones y en consecuencia, el riesgo para la vida.

La investigación que llevan a cabo en el Hospital vizcaíno de Cruces persigue, entre otras cosas, el empleo racional y a las dosis adecuadas de corticoides, que logren controlar la enfermedad pero no dañe con ello al paciente. Actualmente, hay muchos fármacos “muy eficaces” y también “caros”. Este médico internista es claro cuando aboga por “no racanear”, pero teniendo presente que “no en todo el mundo se pueden usar tratamientos de 20.000 euros”, debiendo intentar reservarlos para aquellos casos que realmente lo necesiten.

Cero tabaco, colesterol controlado y una vida sana y activa contribuyen a que las pacientes con enfermedades autoinmunes reduzcan su riesgo de sufrir trastornos cardiovasculares. “Hay muchas cosas que se nos escapan”, admite, convencido de que “la vida de la gente impacta en la salud” y que los profesionales sanitares deben ser “administradores de esas vidas”, porque “muchas veces vemos que en función de cómo vaya la vida de la paciente así va su enfermedad”.

Entre las muchas enfermedades autoinmunes sistémicas que existen, tal vez el lupus sea la más conocida. La detección precoz y una rápida respuesta sanitaria ante las complicaciones son, en opinión de este profesional, claves, si bien pone el énfasis en la mayor visibilización que “ha ayudado a mejorar al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico”. A esta visibilización, han contribuido de manera determinante en los últimos tiempos, celebrities como la cantante y actriz Selena Gómez diagnosticada de lupus.

Cansancio, fiebre, dolores articulares, manchas en la piel o caída del pelo, suelen ser los síntomas que evidencian esta enfermedad. El estrés es un factor desencadenante para el Lupus y el resto de enfermedades, que a veces pone en marcha una respuesta inmunológica, pero además “estamos expuestos a un montón de sustancias, de estímulos, incluida la propia pandemia”. Los órganos se resienten y el sistema inmune es uno de ellos.

El facultativo con mayor reputación en Medicina Interna, en el ranking Merco salud 2025 que analiza la trayectoria, experiencia clínica, docencia e investigación de los especialistas, se muestra agradecido y “contento” por el reconocimiento que le llega desde dentro de la propia profesión: “Lo mejor es que al internista mejor valorado le han votado muchos internistas”, pero insiste en que su mayor premio llega de las propias pacientes. Ruiz Irastorza no olvida hacer extensiva esta distinción a su equipo, al resto de médicos internistas que se dedican al campo de las enfermedades autoinmunes y a aquellos médicos que siempre han trabajado en la sanidad pública.