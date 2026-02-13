Jarro de agua fría para la familia del niño con el corazón 'quemado': "No es apto para otro trasplante"

"Nuestro médico forense sostiene que el estado de salud actual del niño no permitiría un nuevo trasplante"

Buscan un corazón urgente para un niño de 2 años tras trasplantarle uno “quemado” en Nápoles

La familia del niño de dos años que recibió un órgano dañado en el Hospital Monaldi de Nápoles ha recibido un nuevo jarro de agua fría, pero se resiste a tirar la toalla. "Nuestro médico forense sostiene que el estado de salud actual del niño no permitiría un nuevo trasplante, pero queremos que expertos externos lo evalúen", dice la familia.

"Queremos solicitar al Director de Salud del Hospital Monaldi que realice una evaluación externa, posiblemente a través de médicos del Bambin Gesù, sobre la viabilidad real del trasplante del niño en caso de que llegue un nuevo corazón". Agotarán pues, todas las posibilidades, según informa El Corriere.

Está el primero de la lista para un trasplante

La familia había lanzando un SOS dado el estado del pequeño de dos años. La madre del pequeño, Patricia, reconocía que su hijo, en estado grave, no estaba bien tras 50 días luchando entre la vida y la muerte. Ahora todo se complica ante la dificultad de que una nueva intervención sea resistida por el pequeño.

En este sentido, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, aseguró que "la Red Nacional de Trasplantes está buscando un posible donante para el niño que espera en Nápoles, quien ocupa el primer lugar en la lista de espera debido a su tipo de sangre. Cualquier donante compatible, incluso del extranjero, será evaluado de inmediato y propuesto al centro de trasplantes".

El ministerio, que es consciente del impacto causado por este caso, anunció el envío de inspectores al hospital San Maurizio de Bolzano y al hospital Monaldi de Nápoles para investigar las circunstancias que provocaron el daño del órgano durante el transporte. Según las primeras investigaciones, el corazón se transportó con hielo seco en lugar de hielo convencional, lo que podría haber comprometido la integridad del órgano antes del trasplante. El presidente regional, Roberto Fico, ordenó otra inspección del hospital napolitano, calificándolo de "asunto muy grave" que "debe ser esclarecido por completo".

El pequeño se mantiene con vida con una máquina de oxigenación extracorpórea

El corazón había salido para ser trasplantado el 23 de diciembre. Sin embargo, durante el transporte, el órgano aparentemente no se conservó adecuadamente , llegando a Nápoles en condiciones inservibles . Queda por ver si los médicos que realizaron el trasplante se dieron cuenta de la inutilizabilidad del corazón, ahora "quemado" porque nadie se explica cómo pudo ser trasplantado en esas condiciones.

El niño se mantiene con vida gracias a una máquina de oxigenación extracorpórea (ECMO) , que permite que el corazón implantado, "quemado", bombee sangre, aunque la mala oxigenación está causando gradualmente una serie de problemas en sus órganos internos, empezando por el hígado, que presenta problemas cada vez más graves.