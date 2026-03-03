León vive con la mitad del cerebro desconectado

En el hospital Niño Jesus de Madrid le recomendaron la hemisferectomía, desconectar una parte del cerebro para evitar que dañara a la otra.

La microcirugía permite extirpar tumores cerebrales preservando la función neurológica: "El objetivo es realizarlo de forma más eficiente posible"

León, un pequeño de 9 años vive solo con medio cerebro. Sufría una epilepsia muy grave. Gracias a una compleja operación, los médicos han hecho posible que con medio cerebro su vida sea totalmente normal.

Como a cualquier niño de su edad, a León le gusta dibujar. Reyes, su madre confiesa que a su pequeño le gustan las mismas cosas que a otros de su edad, "las pelis, sus amigos, y pintar", informan M. Fente y A. López.

Con solo 5 años, la epilepsia llegó a su vida

Con solo 5 años, un buen dia llegó a su vida con epilepsia. "Se quedó como congelado mirándome". Y ahí comenzó el periplo de hospitales para esta familia. Tenía "un hemisferio super inflamado, el izquierdo y aquello iba cada vez a mas". Perdió la capacidad del lenguaje, la movilidad del hemicampo derecho, estaba tumbado. La epilepsia no se controlaba con fármacos.

Todo un infierno hasta ser diagnosticado con el sindrome de Rasmussen, "una enfermedad rara que afecta a un hemisferio cerebral, se produce una destrucción de las neuronas de nuestro cerebro", explica Verónica Cantarín, neuróloga del Hospital NIño Jesús de Madrid.

Le desconectaron una parte del cerebro para que no siguiera dañando

Y en el hospital Niño Jesus de Madrid le recomendaron la hemisferectomía, que es una operación en la que se produce "la desconexion de esa parte de su cerebro para impedir que siga dañando." Y salvo por algún daño colateral, como esa mano que sigue dormida y de la que el propio León se queja a veces, su vida es normal. Como dice su padre, "normal como el lujo de ir al colegio, que es un lujo..". Y con la suerte de poder contar su propia historia en un libro.