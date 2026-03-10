Asun Chamoso 10 MAR 2026 - 15:03h.

Fue el primer centro en España con una guardia permanente en lesiones medulares que opera agudos traumáticos

Desde hace dos años, han atendido a 136 pacientes, más de un tercio en festivos o en fines de semana

Compartir







BarcelonaEl Hospital Vall d'Hebron de Barcelona fue el primer centro en España con un equipo multidisciplinario y especializado para la atención al lesionado medular agudo traumático disponible las 24 horas al día y todos los días del año. Desde que se puso en marcha en 2024, han tratado a 136 pacientes, de los cuales 52 han sido operados en festivo o fin de semana. "La experticia de un equipo multidisciplinario, minimizar el tiempo de reacción y contar con la infraestructura adecuada resulta fundamental”, expone Ferran Pellisé, jefe de la Unidad Multidisciplinaria de Cirugía de Raquis.

En total, se han operado un 84 % de los pacientes con lesión medular aguda traumática en menos de 24 horas desde su llegada a Vall d’Hebron y un 72% en menos de 24 horas desde el accidente que les había producido la lesión medular.

PUEDE INTERESARTE Diseñan un nuevo biotejido con escamas de peces como solución para regenerar la córnea humana

Entre las causas de lesiones medulares agudas por causa traumática, se ha observado en los últimos años un cambio. Ahora son más por caídas y accidentes por práctica deportiva en vez de accidentes de tráfico. En el último año, Vall d’Hebron ha atendido 31 lesiones medulares por caídas, 15 por accidentes de tráfico, y 28 por otros accidentes deportivos.

La mitad de las lesiones se deben a caídas, principalmente en gente mayor, el 14% a accidentes viarios y el resto a actividades como alpinismo, esquí, escalada o ciclismo. Cinco pacientes se lesionaron al zambullirse al agua.

PUEDE INTERESARTE El Hospital de Bellvitge de Barcelona incorpora terapia asistida con perros para tratar la salud mental

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No sentía las piernas"

Mercè Bosch es una de las pacientes que han operado tras una caída. Hace dos años, sufrió un accidente cuando practicaba esquí de montaña en la Vall d'Aran (Lleida). Mercè resbaló en una zona muy helada, hizo un giro y cayó rodando. Enseguida se dio cuenta que no sentía las piernas: "O las he perdido por el camino o tengo una lesión importante" recuerda.

Fue trasladada de urgencia al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde fue operada y pasó tres días en la UCI: "Había tenido un accidente que me cambiaría la vida pero me sentía contenta de toda la gente que tenía alrededor", asegura.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La vida de Mercè, ahora en una silla de ruedas, cambió: "Está siendo muy diferente, mi vida. A mí me gustaba hacerlo todo sola, incluso sin decírselo a nadie, y ahora tengo que pedir que me ayuden a hacer muchas cosas. Pero también creo que conseguiré hacer muchas gracias a todo lo que me van dando".

A los pocos días de su ingreso ya empezó la rehabilitación. Ahora ha recuperado la movilidad en los brazos y puede comer sola con cubiertos adaptados pero necesita ayuda para moverse de la cama o ducharse. Eso sí, Mercè ha vuelto a la montaña a esquiar. Ahora lo hace con una silla adaptada.

Rehabilitación precoz desde la UCI

Iniciar lo antes posible la rehabilitación es clave: "Tan importante como la intervención quirúrgica, orientada a evitar lesiones secundarias del sistema nervioso central y disminuir la cascada inflamatoria que puede darse durante las primeras 72 horas tras el accidente, es la rehabilitación precoz, que en Vall d’Hebron puede comenzar ya desde la UCI”, explica Lluïsa Montesinos, jefa de la Unidad de Lesionados Medulares de Vall d’Hebron. En los pacientes operados en menos de un día desde el accidente, Vall d’Hebron ha registrado ocho días menos de hospitalización.

La rehabilitación integral no solo evita complicaciones, sino que también ayuda a alcanzar la máxima autonomía funcional, física, emocional y social. La nueva Área Terapéutica para Lesionados Medulares también incorpora un espacio de terapia ocupacional, con una cocina y un lavabo adaptados, para que los pacientes puedan entrenar las habilidades de la vida cotidiana para fomentar su autonomía y empoderarlos.