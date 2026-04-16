Las listas de espera marcan un nuevo récord

José Rocamora 16 ABR 2026 - 17:05h.

Más personas que nunca esperan una intervención quirúrgica en España: 853.509 persona

Los datos demuestran que el sistema sanitario español está en cifras peores que antes del covid y mucho peor que en 2018-

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Más personas que nunca esperan una intervención quirúrgica en España: 853.509 personas, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad con las estadísticas de diciembre de las comunidades autónomas. Son 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%) y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025. La media está en 121 días de media para una operación y 102 para la consulta con un especialista. El 21,6% de los pacientes en lista de espera incluido en lista de espera más de 6 meses, casi 10 puntos más que en 2018.

Son cifras que se contuvieron desde la pandemia, cuando la demora para una operación llegó a 170 días. Pero que no han vuelto a las que se veían anteriormente: en 2018, el mejor año, fueron 93. Algo parecido sucede con la espera para la consulta con los especialistas, que en pandemia llegó a 115 días, pero que hace ocho años era 57, menos de la mitad, lo que demuestra que el sistema sanitario está en cifras peores que antes del covid. Para las consultas, la peor parte se la lleva traumatología (132 días), dermatología (127) y neurología (109).

Dermatología con 64 días, y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días, son las especialidades con menores tiempos medios de espera. La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 269 días, seguida de Neurocirugía con 172 días y Angiología y Cirugía Vascular con una espera media de 151 días. Los 11 procesos que se monitorizan específicamente en este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 93 días.

En cuanto a las consultas externas, 84,42 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es superior en 1,2 puntos a la de diciembre de 2024 y hasta 3 puntos respecto a hace seis meses. El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 102 días, 3 días menos que en el corte de diciembre de 2024, pero 6 días más que en junio. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,5%.

Los últimos datos muestran que las comunidades con más demoras quirúrgicas son Andalucía (173 días), Cataluña (142) y Extremadura (137). Las que menos son Madrid (50), País Vasco (64) y Galicia (73).

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Para la cita con el especialista, el mayor tiempo medio lo tiene Canarias (162 días), seguida de Navarra (152) y Aragón (138). Las mejor situadas son La Rioja (32 días), País Vasco (49) y Cantabria (61). Para las consultas, la peor parte se la lleva traumatología (132 días), dermatología (127) y neurología (109).