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Salud

Sanidad retira del mercado un tinte y una mascarilla capilar por dudas de su seguridad

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Los productos Blonde Henna y Oil Balance han sido retirados del mercado tras detectarse deficiencias en la información sobre su composición y riesgos. Europa Press
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización y retirada del mercado de dos productos cosméticos capilares, Blonde Henna y Oil Balance, de la marca Real Earth, al no poder garantizar su seguridad de uso.

En un comunicado, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad explica que ha detectado deficiencias metodológicas y falta de información esencial sobre su composición y posibles riesgos tras analizar los informes de estos productos, un tinte y una mascarilla capilar.

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Falta de garantías de seguridad

La Aemps recuerda que los cosméticos deben ser seguros para la salud humana cuando se utilicen en condiciones normales o previsibles. Para ello, la persona responsable debe asegurarse de que, antes de su comercialización, se realice una evaluación completa basada en datos fiables.

Sin embargo, la información disponible sobre Blonde Henna y Oil Balance no permite garantizar su seguridad para los consumidores, lo que ha llevado a la adopción de estas medidas, ya comunicadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

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