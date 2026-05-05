Las investigaciones epidemiológicas serán claves para arrojar respuestas sobre el origen del contagio: ¿cómo y dónde se produjo, en el exterior o dentro del barco?

Las principales hipótesis que barajan los expertos sobre los contagios por hantavirus en el crucero: "Es posible que se produzcan más casos"

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La muerte de tres personas tras un posible brote de hantavirus en el crucero de lujo ‘MV Hondius’, que partió desde el puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias, no deja de generar inquietud y preocupación. A bordo viajaban “alrededor de 150 personas”, entre ellas 14 españoles, y ahora permanecen confinadas en la embarcación, que se encuentra sin poder entrar al puerto de la capital de Cabo Verde dado que, “por seguridad pública nacional”, el país africano ha prohibido desembarcar a cualquiera de los pasajeros.

Mientras desde el interior del barco llegan relatos de desesperación ante los hechos que se están viviendo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) monitoriza la situación junto a las autoridades de los distintos países involucrados, incluido España. Con una investigación en marcha, la entidad presidida por Tedros Adhanom Ghebreyesus ha precisado que hasta la fecha se han "confirmado en laboratorio" dos casos de infección por hantavirus, siendo en total siete los casos sospechosos, e indicando que de los afectados, tres han muerto y uno se encuentra ingresado en una UCI en Sudáfrica. Pese a ello, no obstante, y mientras se trabaja en la “secuenciación del virus” y prosigue la investigación epidemiológica, tanto la OMS como distintos expertos tratan de rebajar la alarma asegurando que “el riesgo general para la población es bajo”.

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Las incógnitas tras el presunto brote de hantavirus en el crucero: ¿cómo y dónde se originó?

El crucero zarpó hace un mes y medio desde Argentina hacia Canarias, destino final de un periplo súbitamente sacudido por la muerte de tres de las personas, confirmándose en laboratorio, y hasta la fecha, que al menos dos de ellas presentaban el patógeno.

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Con la alarma sanitaria desatándose desde la embarcación y hasta la OMS involucrándose y pronunciándose sobre lo ocurrido, la incertidumbre empezaba también a propagarse ante el miedo al contagio y la incógnita de si se había producido un brote a bordo y cómo había podido ocurrir.

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El virus rara vez es detectado en humanos, pero, aun siendo muy inusual, lo cierto es que “puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", como ha indicado la propia Organización Mundial de la Salud.

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Fundamentalmente, el hantavirus “se propaga principalmente a través de roedores” y las personas lo contraen “generalmente por inhalación”, “cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente”. También puede ocurrir “por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de éstos”, al igual que “a través de la mordedura o el rasguño de un roedor”, aunque esto, como apunta el Ministerio de Sanidad de España, también “es raro”.

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Sea como fuese, fue tras el paso del ‘MV Hondius’ por la Antártida cuando el posible brote de hantavirus se manifestó, dando lugar a una situación que hoy mantiene a las autoridades sanitarias en alerta.

“La probabilidad de contagio interpersonal es muy poco probable, solo en casos de contacto muy estrecho y directo con un caso sintomático”, expone el Ministerio de Sanidad, en sintonía con la OMS, que apunta que, cuando ocurre, “la transmisión entre personas se ha asociado con un contacto cercano y prolongado, particularmente entre los miembros del hogar o parejas íntimas, y parece más probable durante la fase temprana de la enfermedad, cuando el virus es más transmisible”.

Por todo ello, se está secuenciando el virus y se está realizando un exhaustivo estudio epidemiológico para analizar cada caso sospechoso y cada fallecimiento, en la búsqueda de la confirmación o no del brote y el tipo de variante de hantavirus detectado.

Sin los resultados definitivos de estas investigaciones, inciden los expertos, aún es demasiado pronto para aventurar conclusiones sobre lo ocurrido, si bien algunas de las hipótesis sobre el origen de todo apuntan que “lo más probable es que o bien haya habido una exposición previa antes de embarcar o bien haya habido un foco ambiental concreto en la embarcación”, como señala, en declaraciones a El Mundo, María del Mar Tomás, vocal de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y especialista del Hospital de A Coruña.

“La transmisión de persona a persona es muy rara", incide esta última, que de igual modo señala que, asumiendo que se haya desencadenado un brote, es también “raro” e “inusual”.

En ese sentido, y en la misma dirección, el propio Ministerio de Sanidad ha informado en un comunicado que “las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación”.

Un médico, entre los contagiados por hantavirus en el crucero

“El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas”, indica el Ministerio de Sanidad en su nota, en la que precisa que un médico a bordo resultó contagiado y pudo producirse como “contacto estrecho” con uno de los fallecidos.

A la espera de conclusiones científicas concretas derivadas de los análisis que se están realizando, “el Ministerio de Sanidad está en contacto continuo con OMS, las autoridades del barco, las de Países Bajos (la nacionalidad del crucero) y Reino Unido, e irá facilitando toda la información verificada de la que disponga”.

La transmisión del hantavirus

Según señala María del Mar Tomás en declaraciones a El Mundo, y como han apuntado las autoridades sanitarias, el hantavirus “no es un virus con fácil transmisión comunitaria” y se considera que el “riesgo general” para la población es “bajo”. “No se propaga igual que otros virus respiratorios, como el covid, sino que suele provocar casos esporádicos, brotes aislados", incide esta última.

Según la nota de prensa emitida por el Ministerio de Sanidad, “si bien la transmisión de hantavirus en las Américas es predominantemente zoonótica, vinculada al contacto con roedores reservorio y sus excretas, la región cuenta con antecedentes donde se sugiere la transmisión persona a persona, principalmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur. Estos eventos, descritos en brotes previos en Argentina (1996, 2018) y Chile (1997, 2004, 2014), han ocurrido en contextos de exposición estrecha y prolongada, generalmente en entornos domiciliarios o durante el período prodrómico del caso índice”, precisan.

“En 2025 y hasta la semana epidemiológica (SE) 47, ocho países de la Región de las Américas, principalmente del Cono sur1 han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), con un total agregado de 229 casos y 59 defunciones, lo que corresponde a una tasa de letalidad regional de 25,7%. Los países que han reportado casos durante el 2025 son: Argentina, Brasil, Bolivia (el Estado Plurinacional de), Chile, los Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay y Uruguay”.

En este sentido, Sanidad añade: “En Europa están presentes los hantavirus Puumala y Dobrava, transmitidos por exposición a secreciones y excreciones de roedores (inhalación), que produce la llamada ‘nefropatía epidémica’, y endémicos en zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. No se ha descrito transmisión de persona a persona ni a través de vector para estos hantavirus”.

El hantavirus: periodo de incubación, sintomatología, tratamiento y prevención

Ante la situación desencadenada en el ‘MV Hondius’, el Ministerio de Sanidad ha explicado también las características fundamentales del virus, detallando que puede causar “enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS)”.

“En el caso de síndrome pulmonar por hantavirus los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como ‘síndrome cardiopulmonar por hantavirus’, que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo”.

Respecto al periodo de incubación, sin síntomas, suele ser por lo general de 1 a 3 semanas, con un rango de 3 a 45 días. Sobre ello, además, Sanidad precisa: “Es importante señalar que existen casos de personas infectadas con hantavirus que cursan con infecciones asintomáticas, es decir, sin producir la enfermedad o con cuadros leves”.

Frente al hantavirus y el desarrollo de la sintomatología, Sanidad es contundente al afirmar que “no existe tratamiento específico”. “Aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica”, explican.

De ese modo, y ante sus características, las autoridades sanitarias inciden en la importancia de la prevención, citando para ello medidas como: