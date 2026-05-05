Candela Hornero Madrid, 05 MAY 2026 - 18:13h.

En Argentina, por donde viajaron dos de los fallecidos antes de montar a bordo, circula la variante de hantavirus conocida como virus de los Andes, la única en la que se ha identificado trasmisión entre humanos

¿Hay riesgo para la población al atracar en Canarias el crucero con un posible brote de hantavirus? La explicación de los expertos

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Tres personas que iban a bordo del crucero 'MV Hondius' han fallecido por un supuesto brote de hantavirus y cuatro más están afectadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De estos siete afectados, en dos se ha confirmado por prueba PCR que se trata de hantavirus, una infección respiratoria grave.

El crucero que actualmente se encuentra frente al Puerto de Praia, capital de Cabo Verde, será inspeccionado por un equipo de epidemiólogos para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo (entre las que hay 14 españoles sin sintomatología) y decidir sobre los procesos de su repatriación y qué ruta tomará el barco. Una de las posibilidades más barajadas son las Islas Canarias.

La importancia de conocer la variante del hantavirus

Descubrir cómo se han contagiado las personas afectadas es fundamental para poder conocer el riesgo de transmisión. Los hantavirus son una familia de virus que se conocen desde 1970 y pueden causar enfermedades graves y la muerte.

Se transmiten a los seres humanos sobre todo al inhalar el virus en forma de aerosol procedente de los excrementos, orina o saliva de los roedores. Estos se pueden encontrar en muchas partes del mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, Asia y Europa, lo que incluye la fauna silvestre del Reino Unido.

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Hasta ahora solo en el caso de un tipo específico de hantavirus llamado virus de los Andes se ha conocido algún caso de trasmisión entre personas en situaciones de contacto muy estrecho. Esta variante se encuentra en Argentina, de donde partió el crucero (Ushuaia), y los expertos no descartan que sea la que ha contagiado a las siete personas afectadas.

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"Existen dos linajes principales de hantavirus: los hantavirus del Viejo Mundo y los hantavirus del Nuevo Mundo. Los hantavirus del Viejo Mundo se encuentran en Europa y Asia, mientras que los del Nuevo Mundo se encuentran en América. En el caso actual, lo más probable es que se trate del virus Andes, un hantavirus del Nuevo Mundo presente en Argentina", explica Charlotte Hammer, profesora adjunta y epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) a Science Media Center (SMC).

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De hecho, la OMS trabaja con la hipótesis de que el brote de hantavirus detectado en el crucero pueda estar vinculado al virus Andes, aunque de momento siguen las investigaciones para conocer cuál es la variante. Aún así, no es un virus comparable con el Covid-19 porque es muy complicado la transmisión entre las personas, según los expertos.

"El peligro de los hantavirus del Nuevo Mundo (entre los que se encuentra el virus Andes) radica en que, por un lado, presentan síntomas inespecíficos en la fase inicial que se asemejan a los de enfermedades similares a la gripe y, por otro, en la progresión hacia el síndrome pulmonar por hantavirus, que puede ser muy grave, con una tasa de letalidad de hasta el 40%", expone Hammer.

¿Qué se sabe sobre las personas infectadas?

Hasta ahora la OMS ha identificado siete casos, entre los que se incluyen dos infecciones por hantavirus confirmadas en laboratorio y cinco casos sospechosos, con inicio de la enfermedad entre el 6 y el 28 de abril.

La primera noticia se conoció el 2 de mayo de 2026, cuando la OMS recibió aviso de Reino Unido de que dos personas habían fallecido y otra estaba en estado crítico por una enfermedad respiratoria aguda grave y que las tres iban a bordo del barco neerlandés.

El buque había salido de Argentina el 1 de abril y había recorrido diferentes islas británicas del Atlántico Sur. El caso 1 corresponde a un hombre de 70 años que el 6 de abril presentó síntomas de dolor de cabeza, fiebre y diarrea leve. A los cinco días presentó dificultad respiratoria y murió a bordo del barco. Su cuerpo fue trasladado el 24 de abril a Santa Helena (territorio británico de ultramar) sin realizarle pruebas microbiológicas.

El caso 2 es el de su mujer de 69 años, que desembarcó junto al cuerpo de su marido en Santa Helena ese 24 de abril con síntomas gastrointestinales. Durante un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica) comenzó a empeorar y al día siguiente falleció en el servicio de urgencias. En este caso sí realizaron pruebas microbiológicas y se confirmó que era una infección por hantavirus. Ambos eran procedentes de Países Bajos.

El caso 3 es el de otro hombre que tuvo síntomas como fiebre, dificultad para respirar y síntomas de neumonía y acudió al médico del barco. Debido a su empeoramiento el 27 de abril lo trasladaron de la isla de Ascensión, donde se encontraba en ese momento el crucero, a Sudáfrica. Este es el paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a quien el pasado 2 de mayo le confirmaron mediante prueba PCR que se trataba de hantavirus (segundo confirmado hasta el momento).

El caso 4 es el de una mujer que el 28 de abril comenzó con síntomas de fiebre y malestar general y el que el día 2 de mayo falleció. El resto, otras tres personas, han presentado fiebre alta y/ síntomas gastrointestinales y se encuentran a bordo del barco.

Entre los 14 españoles se encuentran en el barco hay cinco catalanes, una valenciana y un gallego, ninguno de momento afectado por el hantavirus.

El historial de dos de los fallecidos puede ser clave

"Los casos 1 y 2 viajaron por Sudamérica, incluida Argentina, antes de embarcar en el crucero. Se trata de una información epidemiológica crucial [el periodo de incubación es de una a ocho semanas], ya que sugiere que la infección se contrajo en una región endémica de hantavirus y se llevó a bordo, en lugar de originarse en las condiciones a bordo del barco. Argentina es donde circula el virus Andes, por lo que identificar qué cepa del virus es la responsable es esencial para evaluar los riesgos actuales asociados al brote", dice Benjamin Brennan, jefe de grupo y profesor titular del Centro de Investigación Virológica MRC-Universidad de Glasgow a SMC del Reino Unido.

Además, se están investigando los historiales de viaje de otros pasajeros y miembros de la tripulación, por lo que sigue sin estar claro si otras personas pudieron haber estado expuestas a fuentes de hantavirus en zonas endémicas antes de embarcar o durante las escalas en los puertos. "Sin embargo, la mayoría de los pasajeros y la tripulación habrán estado en espacios reducidos durante todo el periodo de incubación del virus, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan casos secundarios", añade Brennan.

El riesgo para la població

La OMS considera actualmente que el riesgo para la población mundial derivado de este suceso es bajo, y no hay pruebas de propagación más allá del barco y de quienes tuvieron contacto directo con los casos. "Sin embargo, la situación sigue siendo grave para quienes se encuentran a bordo y sus contactos. La verdadera preocupación es si surgen casos adicionales entre los más de 140 pasajeros y tripulantes restantes durante este periodo crítico".

"En la actualidad, se debe dar la prioridad adecuada al aislamiento rápido, la evacuación médica y el rastreo de contactos, para que los pacientes afectados reciban el tratamiento médico completo y exhaustivo que necesitan", subraya Brennan.

Actualmente el crucero sigue parado en Cabo Verde a la espera de saber en qué país puede desembarcar. En las últimas informaciones el Ministerio de Sanidad señala que, en caso de que se evacúen los casos sintomáticos en Cabo Verde, "no habría motivo clínico para realizar" escala en las Islas Canarias. Eso sí, salvo que "aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".

"Aún no es seguro que haya llegada a Canarias. El barco tiene bandera holandesa y, por lo tanto, todavía estamos hablando de la posibilidad de que, en lugar de parar en Canarias, que es el puerto más cercano a Cabo Verde, vaya directamente hasta Holanda", ha señalado Fernando Simón en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.