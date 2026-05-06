El secretario de Salud Pública de Cataluña ha explicado que los pasajeros catalanes del crucero afectado por el brote de hantavirus deberán guardar aislamiento domiciliario

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | el médico del barco, que iba a ser evacuado a España, será trasladado a Países Bajos tras mejorar su estado de salud

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El secretario de Salud Pública de Cataluña, Esteve Fernández, ha explicado este miércoles que, en caso de permanecer asintomáticos, los cinco pasajeros catalanes del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus deberán previsiblemente guardar aislamiento domiciliario a su regreso, una "medida extraordinaria pero normal en enfermedades contagiosas".

En declaraciones a la prensa, Fernández ha advertido que el Ministerio de Sanidad comunicó ayer que el buque se dirige a Canarias, pero que muchas de las actuaciones que se estudian forman parte todavía de "escenarios probables", pues el operativo continúa coordinándose con el Ministerio, la OMS y las comunidades implicadas.

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Los catalanes confinados en el crucero, "no tienen síntomas, pero están preocupados"

Los cinco residentes en Cataluña que permanecen a bordo se encuentran bien de salud y no presentan síntomas, aunque serán sometidos previsiblemente a una revisión médica y a una evaluación epidemiológica cuando desembarquen, según ha detallado. "Son personas que están sanas, no tienen síntomas, pero están preocupadas, como todos podemos entender en una situación como esta", ha asegurado Fernández.

Tras esa valoración inicial, el escenario previsto para las personas asintomáticas es un aislamiento domiciliario en su lugar de residencia durante un periodo determinado, "con mascarilla, intentando evitar los contactos estrechos con los miembros del hogar".

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"Es una medida extraordinaria, pero absolutamente normal en enfermedades contagiosas", ha matizado el secretario de Salud Pública.

Cataluña pide mantener la calma pese a la gravedad del virus

El periodo de incubación de este virus es variable, ha apuntado, situándose habitualmente entre las tres y las ocho semanas, por lo que, en caso de aparición de síntomas, se activaría el traslado a unidades hospitalarias especializadas en aislamiento y tratamiento de enfermedades infecciosas.

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Fernández también ha informado de que los equipos epidemiológicos investigan ahora el grado de contacto mantenido por los pasajeros con las personas enfermas para determinar el riesgo real de contagio y el tiempo de vigilancia necesario.

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Ha pedido además mantener la calma pese a la gravedad del virus Andes, la variante de hantavirus detectada en el barco, cuya letalidad puede situarse entre el 30 % y el 50 % en algunos casos. "No estamos ante una broma, pero tampoco ante una nueva pandemia, sobre todo porque el virus es conocido, no muta y tiene una capacidad infecciosa muy reducida", muy inferior a otros virus respiratorios, ha expresado Fernández.

El brote de hantavirus en el crucero

En este sentido, ha recordado que el contagio entre personas es "infrecuente" y que la hipótesis principal sigue siendo que las personas afectadas se infectaran durante excursiones en zonas de la Patagonia argentina, donde el virus es endémico.

En la misma línea, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado este miércoles un mensaje de "serenidad" y "confianza" ante esta "crisis de salud pública" y ha expresado su apoyo a la gestión del Gobierno central.

Síntomas y transmisión

El brote detectado en el MV Hondius ha causado hasta ahora tres fallecidos y mantiene a una persona en estado crítico. Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.