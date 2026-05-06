El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados

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La gestión de la crisis sanitaria originada a través del brote de hantavirus ha provocado un auténtico enfrentamiento político entre el gobierno central y el de Canarias que se ha evidenciado durante toda la mañana. Desde el gobierno de Canarias se siguen mostrando abiertamente en contra de que el barco llegue a su territorio para evacuar a los pasajeros del crucero.

Sin embargo, los expertos consultados por 'Informativos Telecinco' inciden en que la operación en la que se evacuará a los pasajeros que han estado en contacto con el brote del hantavirus es de riesgo bajo para la población.

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La población canaria no tiene nada que "temer", según los expertos

Como ha explicado José Rocamora, en 2025, por ejemplo, solo ocho países registraron solo 229 casos que acabarían con 59 muertes en todo el mundo. Además, Sanidad incide en que el riesgo para la población es muy bajo por las características de este virus.

El inmunólogo Alfredo Corell ha explicado a 'Informativos Telecinco' que todas aquellas personas que no han sido contacto de algún positivo en hantavirus "tras haber pasado su chequeo y su diagnóstico de laboratorio, pues... dejarlos en absoluta libertad". Además, el experto incide en que esta operación se puede llevar a cabo en Canarias "sin ningún tipo de problema": "Que nadie se asuste, la población canaria no tiene nada que temer".

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En el caso de esta cepa sí se contagia de humano a humano. Solo una variante de este hantavirus, la de los Andes, se transmite entre humanos. Los síntomas empiezan siendo parecidos a los de una gripe y esto nos puede recordar a la pandemia de covid. Sin embargo, hay muchas diferencias entre ambos virus.

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El hantavirus, un patógeno conocido para la comunidad científica

Hay que destacar que el coronavirus era un virus completamente desconocido. En cambio, el hantavirus es un patógeno conocido para la comunidad científica.

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El coronavirus es muy contagioso, se incuba en menos de una semana, se transmite a través del aire con los aerosoles y una sola persona puede contagiar a muchas. Por su parte, el hantavirus no es tan contagioso, los síntomas aparecen entre una y seis semanas, se transmite mediante un contacto muy directo, por ejemplo a través de la saliva, y de manera más lineal. Es decir, una persona contagia a una hasta que la transmisión se corta.

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La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.