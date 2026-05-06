Para descontaminar un barco infectado de hantavirus, este debe pasar por la desinfección de todas las superficies y también del aire

Los especialistas explican que los hantavirus no son especialmente resistentes y no permanecen mucho tiempo en el ambiente

Compartir







El brote de hantavirus que ha causado tres muertos en un el crucero de lujo que cubría la ruta Ushuaia (Argentina)-Canarias exigirá la desinfección del buque. Un protocolo que, en este caso, además de la esterilización de todas las superficies, mobiliario y objetos, requerirá desratizar el barco, ya que una de las hipótesis que se barajan sobre el foco de la infección es que se hayan contagiado en la propia embarcación.

"Además de matar a todos los ratones que haya en el buque, habrá que tomar muestras para comprobar si alguno de estos animales estaba infectado. Lo ideal sería obtener restos de excrementos y orina, que son los fluidos que mayor concentración del virus contienen. Otra alternativa sería coger muestras de sangre de los roedores", explica Miren Basaras, profesora de Microbiología de la EHU.

Desinfectar todas las superficies

La limpieza del barco, un buque de lujo con 107,6 metros de eslora y capacidad para 170 pasajeros, debe pasar por la desinfección de todas superficies y también del aire, cuestión esta segunda "que es relativamente fácil cuando se trata de espacios cerrados y pequeños como los camarotes" de los que el buque cuenta con 80.

Respecto a las superficies y objetos, aclara la experta que "no existe un desinfectante específico para hantavirus, así que habría que utilizar un producto virucida, lejía por ejemplo". La limpieza, completa Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, "debe hacerse en profundidad y poniendo especial foco en las zonas comunes y en barandillas, ascensores, manijas de las puertas… que toca mucho la gente".

Pese a la alarma desatada por los tres fallecimientos y los otros cuatro casos de personas que han enfermado, los especialistas explican que los hantavirus no son especialmente resistentes y no permanecen mucho tiempo en el ambiente, sino que se destruyen. "Los virus se clasifican en 'desnudos' y 'envueltos'. Y los hantavirus pertenecen al segundo grupo". "A pesar de que pudiera parecer lo contrario, los virus envueltos son menos resistentes. Y lo son precisamente por esa envoltura que presentan. Una membrana externa formada por lípidos y glicoproteínas sensible al calor, la desecación, los detergentes y el alcohol, de ahí que baste un producto común como la lejía para su desinfección. Son virus 'envueltos' ", señala Basaras "el de la gripe o el coronavirus, por ejemplo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mientras que pertenecen al grupo de los desnudos, los más resistentes como el norovirus, que provoca diarreas y "es relativamente frecuente en este tipo de cruceros" apunta Rivas, o el virus de la polio, por ejemplo, que provoca la potencialmente mortal poliomelitis.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Puede tratarse del hantavirus de los Andes

Esta menor resistencia de los hantavirus obliga a pensar que las personas infectadas "tuvieron un contacto estrecho, continuado, cercano en el tiempo y abundante en la cantidad con el foco de la infección, en este caso con los excrementos u orines de los roedores portadores", explica la microbióloga de la EHU. "Si pasas por una zona donde han excretado animales infectados cinco días atrás no te vas a contagiar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre la posibilidad de contagio entre personas, hipótesis que maneja la OMS para algunos de los casos, Raúl Rivas aclara que "los hantavirus no se propagan, el contagio es poco frecuente y, además, no se da en todos los tipos de hantavirus".

En este caso concreto, a falta de confirmación oficial, la principal teoría es que se trata del hantavirus de los Andes. "En este caso sí se ha descrito que puede contagiarse entre las personas, aunque ocurre raramente. Si sucede, debe haber un contacto estrecho y continuado con la persona enferma, pero esto no implica que si una persona se ha infectado por esta vía, otras que hayan estado en contacto con enfermos vayan a contagiarse. Los casos de transmisión entre humanos son esporádicos", confirma Miren Basaras.

¿Dónde deben ir los viajeros?

A falta de conocer el protocolo de desembarco, Mar Faraco, secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), ha dado unas orientaciones. "Los enfermos y sospechosos con síntomas, aunque sea simplemente un poco de tos o un poco de fiebre, deberían desembarcar con precaución, en condiciones de aislamiento, en ambulancias especialmente preparadas y con equipos de protección", ha señalado la experta.

Sobre los viajeros que han estado en contacto con los fallecidos o los enfermos, "habría que analizar si han tenido un contacto muy estrecho, por ejemplo si han compartido el mismo camarote, si han pasado mucho tiempo juntos, caso en el que podría valorarse una cierta cuarentena...". Los demás, los que habrían tenido contactos más bien casuales, "si no presentan síntomas, deberían irse a su casa en un medio de transporte normal y vigilar por si aparece fiebre, debe tomarse la temperatura por la mañana, por la noche. Si así ocurre, deberían acudir al hospital". Faraco ha insistido en que "hay que devolver a la gente a sus casas, a su tranquilidad, porque no hay prácticamente riesgo".