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La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este pasado martes 5 de mayo que está llevando a cabo gestiones para localizar a los más de 80 pasajeros a bordo del avión en el que una pasajera de crucero neerlandesa contagiada de hantavirus fue trasladada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, donde falleció en el hospital.

Esta neerlandesa de 69 años, cuyo marido de 70 años murió a bordo del barco, había sido desembarcada en Santa Elena el 24 de abril "con síntomas gastrointestinales" para embarcar al día siguiente rumbo a Johannesburgo, en Sudáfrica, según indicó la OMS.

La OMS habla de una transmisión "de persona a persona"

Falleció el 26 de abril, y su infección por hantavirus pudo ser confirmada el lunes 4 de mayo. "Se han iniciado investigaciones para localizar a los pasajeros" del avión que realizaba esta conexión, añadió la organización en un comunicado.

Este vuelo se llevó a cabo por la compañía sudafricana Airlink el 25 de abril, con 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, indicó la directora de ventas y marketing de Airlink, Karin Murray.

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La OMS dijo sospechar una transmisión "de persona a persona" entre personas en "contacto muy estrecho", según explicó su directora interina del departamento de prevención y preparación, Maria Van Kerkhove.

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Muertes relacionadas con el virus

Solo una conexión semanal une Johannesburgo con esta isla aislada del Atlántico sur, y el vuelo dura aproximadamente cuatro horas. Las autoridades sudafricanas han pedido a la aerolínea que informe a los pasajeros afectados de que deben ponerse en contacto con el Ministerio de Salud si aún no han sido localizados, añadió Karin Murray.

El barco sospechoso de ser un foco de hantavirus, el MV Hondius, tiene previsto abandonar el archipiélago de Cabo Verde tras la evacuación médica de dos miembros de la tripulación enfermos, así como de una persona considerada caso contacto, en las próximas horas.

El buque debería dirigirse posteriormente hacia Islas Canarias o los Países Bajos, indicó Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde. La OMS informó el pasado domingo 3 de mayo de tres muertes relacionadas con este posible foco de infección por hantavirus, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo, a bordo de este barco.