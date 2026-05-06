Una pareja de holandeses se habría infectado en un viaje de observación de aves antes de embarcar en el crucero

El hantavirus, en Argentina: se registra una tasa de letalidad superior a la de temporadas previas y una mayor circulación “por encima del umbral de brote"

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Por el momento no se conoce de manera oficial el origen del brote de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius y que va de camino de Canarias, aunque ya circula una primera teoría. En Argentina se señala un vertedero como posible origen de ese brote.

Según informa en el vídeo el periodista Carlos Palomino, dos funcionarios que trabajan en la investigación para esclarecer el origen del brote habrían admitido de manera anónima el origen del brote. "Sería una pareja de holandeses la que, durante un viaje de observación de aves en la ciudad de Ushuaia, se habría infectado antes de haber embarcado en el crucero", explica.

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Lo cierto es que Argentina ha confirmado en lo que va de 2026 un total de 41 casos de la enfermedad. Según han informado las autoridades sanitarias argentinas, la actual temporada epidemiológica muestra una circulación mayor a años anteriores de la enfermedad y “por encima del umbral de brote".

La tasa de contagios de hantavirus en Argentina

“A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada”, indicaba el ministerio de Sanidad de Argentina.

En el último Boletín Epidemiológico Nacional las autoridades argentinas detallan que, en lo que va de temporada, se han registrado 101 casos de los cuales 32 fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7 %, superior a la de temporadas previas.