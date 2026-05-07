Los ciudadanos españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

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MadridLos 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero MV Hondius afectado por hantavirus van a ser trasladados desde Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

Será en este centro médico madrileño donde los españoles afectados por el brote de hantavirus seguirán todos los protocolos necesarios. "Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general. Adoptaremos todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", ha advertido la ministra de Sanidad.

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El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla cuenta con la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel

Tras llegar al puerto tinerfeño y tras haber sido evaluados, los ciudadanos españoles serán trasladados a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) y, posteriormente, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El centro médico madrileño tiene mecanismos de seguridad, como explicaba la ministra de Sanidad. En concreto, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla cuenta con la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que tiene las características para poder aislar a estos pasajeros afectados por el brote de hantavirus.

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Tras la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible, Mónica García confirmaba a los medios de comunicación que, además, hay 16 camas UATAN disponibles en otros hospitales españoles.

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¿Qué es la UATAN?

El ministerio de Sanidad tiene distribuidas varias unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel a lo largo de los hospitales españoles. Estas plantas especializadas se encuentra dentro de la Red de Hospitales para la Atención a Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo en España (Red UATAN).

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Los profesionales que trabajan en estas zonas especializadas pertenecen a las unidades de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Facultativos, Enfermería y TCAE), en gran medida. También hay profesionales de la UCI, personal celador y de limpieza, ya que todos están involucrados en el tratamiento del paciente con una grave infección.

Esta Red está constituida por un conjunto de Unidades asistenciales denominadas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) con la capacidad estructural, funcional y profesional adecuada para garantizar la atención de calidad y en condiciones de seguridad para pacientes, profesionales y la población en caso de infecciones graves.

¿Cómo son las habitaciones?

Como indican desde la Comunidad de Madrid, las habitaciones de aislamiento de alto nivel que se encuentran en esta unidad, disponen de presión negativa desde la esclusa y filtración tipo HEPA para garantizar la contención de patógenos en suspensión.

Las puertas de acceso y salida son automáticas, estancas y dotadas con sistemas de enclavamiento y seguridad, que garantizan el hermetismo de los recintos, así como el estricto control de personal autorizado que accede a las mismas. Las ventanas también son herméticas y los aseos de las habitaciones están dotados de sistemas de desinfección con dosificación automatizada.

Además, todos los recintos están dotados de videocámaras que permiten el control visual permanente. "Los sistemas de apertura y cierre de puertas, regulación de luces y persianas, el suministro de gases medicinales, los parámetros del sistema de climatización y ventilación así como la visualización del interior de los espacios se encuentran centralizados en el puesto del control de enfermería", informan desde el equipo de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El protocolo para los españoles afectados por el brote de hantavirus

Respecto al tiempo de cuarentena de los ciudadanos españoles, la titular de Sanidad explicaba que el periodo de incubación del hantavirus es de alrededor de 45 días, por lo que la duración del aislamiento se decidirá junto a expertos.

Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este mismo jueves en una entrevista en 'Cadena SER' "al sentido común y a la responsabilidad" de los pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus para que se sometan a cuarentena a su llegada a España y, si no, el Gobierno usará las medidas legales necesarias para que la hagan.

"Lo primero es que, obviamente, vamos a apelar al sentido común y la responsabilidad de los pasajeros y sus familias en el cuidado de su salud y de la salud pública", ha enfatizado a la Cadena Ser al ser preguntada sobre el carácter voluntario de la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como ayer apuntó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Aunque está convencida de que lo harán, si no fuera así, el Gobierno cuenta con "instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública".

¿Cómo se trasmite esta cepa del hantavirus?

La titular de Sanidad ha indicado que el brote del hantavirus del crucero pertenece la cepa Andes. En este punto, ha concretado que se transmite principalmente a través de los roedores, especialmente por la inhalación de partículas presentes en lugares que están contaminados por su orina o excrementos, así como el contacto directo con estos animales o con sus secreciones.

"La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable. Cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas (...). Tiene una letalidad cercana al 50 por ciento", ha añadido.