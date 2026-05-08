Gonzalo Barquilla 08 MAY 2026 - 16:35h.

El Gobierno intenta contactar con un hombre sudafricano que estuvo en Barcelona tras compartir avión con una fallecida por hantavirus

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius

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Sanidad rastrea los movimientos de un ciudadano de origen sudafricano que pasó una semana en Barcelona tras haber estado en contacto con la paciente fallecida en Sudáfrica por el brote de hantavirus del crucero MV Hondius.

Según ha detallado el secretario de Estado, Javier Padilla, esta persona voló en el mismo avión que la mujer fallecida en Johannesburgo y, tras su estancia en la capital catalana, ya ha regresado a su país. Su caso se suma a la alerta por una pasajera sospechosa de contagio que permanece aislada en Alicante.

El Gobierno contactará con el ciudadano sudafricano y analizará la situación

Por ahora se desconoce si este hombre ha presentado sintomatología. Según ha explicado Padilla, desde este momento "se va a intentar establecer contacto" con esta persona para esclarecer su situación.

El secretario de Estado afirma que "no tenemos que establecer medidas ahora mismo". "Con el contacto y con la información que podamos tener se tomarán las medidas en términos de salud pública que sean precisas", ha precisado en rueda de prensa. El Gobierno subraya que se trabaja en "dar seguridad" a todos los posibles contactos.

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El origen del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius

El viaje comenzó el 1 de abril en el puerto de Ushuaia, en Argentina, como una travesía por el Atlántico a bordo del crucero MV Hondius. Sin embargo, lo que debía ser una ruta turística hacia Europa se transformó en una crisis sanitaria un mes después, al confirmarse un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres pasajeros. La complejidad del rastro epidemiológico radica en la gran movilidad de los implicados, con más de 20 nacionalidades representadas, y una escala clave en la isla de Santa Elena, donde desembarcaron 30 personas antes de activarse la alerta global. Recientemente, el buque ha hecho escala en Cabo Verde, donde las autoridades sanitarias han monitorizado a los pasajeros asintomáticos para asegurar que el virus no siga expandiéndose durante la navegación.

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La alerta se disparó tras el fallecimiento en Johannesburgo de una pasajera que, el mismo 25 de abril, llegó a embarcar en un vuelo hacia Ámsterdam antes de ser evacuada de urgencia. Este suceso activó el rastreo de contactos que vincula el brote con España: la mujer aislada en Alicante y el ciudadano sudafricano. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ya coordina el siguiente paso del protocolo. Un equipo se desplazará a Tenerife, donde se espera que el crucero fondee este domingo. Allí, los 14 pasajeros españoles a bordo ya han aceptado someterse a una cuarentena voluntaria para minimizar cualquier riesgo de expansión del brote a su llegada a territorio nacional.