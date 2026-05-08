Un brote de hantavirus originado en un cumpleaños en Argentina en 2018 fue clave para conocer cómo se desarrolla el virus

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: Chile confina a dos personas que subieron al barco

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El hantavirus ha sacudido durante la última semana la actualidad internacional. Argentina, país desde donde zarpó el crucero en el que se detectó un brote de hantavirus, se ha convertido en el foco de todas las miradas tras la partida de este crucero y el supuesto contagio cero. El Ministerio de Salud de Argentina acusaba este mismo jueves a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de "usar" el brote de hantavirus en el crucero de lujo 'MV Hondius', el cual partió del puerto argentino de Ushuaia rumbo a Cabo Verde y destino final Canarias, para "condicionar una decisión soberana" de su país, cuyo Gobierno anunció su salida de ese mismo organismo en marzo de 2026, siguiendo los pasos de Estados Unidos que lo hizo a comienzos de ese mismo año.

Sin embargo, aunque el nombre de este virus haya empezado a conocerse entre la mayoría de la población en los últimos días, en Argentina no es una enfermedad desconocida. En el país gobernado por Milei se ha confirmado en lo que va de 2026 un total de 41 casos de la enfermedad. Según han informado las autoridades sanitarias argentinas, la actual temporada epidemiológica muestra una circulación mayor a años anteriores de la enfermedad y “por encima del umbral de brote". “A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada”, indicaba el ministerio de Sanidad de Argentina.

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El brote en una fiesta de cumpleaños, clave para conocer al hantavirus

Los datos registrados durante el último año ubican a Argentina como el país con mayor cantidad de casos por hantavirus, según indicó un informe de la Organización Panamericana de la Salud publicado en diciembre de 2025. Además, como se ha podido comprobar gracias a los informes recogidos esta enfermedad ha causado varios contagios y brotes en las últimas temporadas en diferentes zonas de Argentina.

Uno de estos brotes ocurrió en 2018 cuando una fiesta de cumpleaños celebrada en Epuyén, en el sur de Argentina, fue el origen de un brote que provocó 34 contagios y nada más y nada menos que 11 muertes. Gracias a este brote y al análisis de los investigadores, los científicos consiguieron descubrir cómo se contagia este virus que tiene en vilo a gran parte de la comunidad internacional.

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Como vienen explicando epidemiólogos y virólogos en los últimos días, una de las medidas claves para evitar la propagación de este virus que ha causado un brote en el crucero son las medidas de aislamiento. Por eso, los expertos inciden en que los pasajeros de esta embarcación deben respetar por completo el aislamiento y el confinamiento en sus camarotes.

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Volviendo al brote ocurrido en 2018 en Argentina, el foco se originó porque uno de los invitados del cumpleaños se había infectado con la cepa Andes, probablemente tras estar en contacto con orina, excrementos o saliva de roedores cerca de su domicilio. Hay que recordar que los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas.

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¿Qué son las personas 'super-propagadoras'?

Tras asistir al cumpleaños, cinco personas que estuvieron en contacto con el paciente cero desarrollaron síntomas en las semanas siguientes a la fiesta, según un estudio publicado en 2020 en 'New England Journal of Medicine'.

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Entre estos cinco contactos, tres de esas personas eran sintomáticas, llamadas "super-propagadoras" y estaban en el origen de dos tercios de las infecciones, recogen medios argentinos locales.

Una de estas personas llamadas 'super-propagadoras' contagió a seis personas y terminó falleciendo 16 días después de que apareciesen los síntomas. Por su parte, la tercera 'super-propagadora' y la mujer de este fallecido comenzó a sentirse mal durante el velatorio, en el que otras otras 10 personas se contagiaron.

En la reconstrucción de los hechos, los investigadores descubrieron que durante la fiesta de cumpleaños el paciente cero estaba sentado en una mesa a menos de un metro de varias personas infectadas. "Sin embargo, también contagió a otra con la que solo se cruzó para ir al baño e intercambió un saludo", afirma el estudio.

Los primeros síntomas son "cruciales"

Por eso, los científicos descubrieron que la mayoría de pacientes infectados en el brote originado en la fiesta de cumpleaños se contagiaron por "inhalación de gotículas".

Tras analizar las muestras recogidas y los datos y testimonios de los invitados al cumpleaños, los autores del estudio indicaron que la aparición de los primeros síntomas es "crucial" para atajar posibles nuevos contagios.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico.

Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.