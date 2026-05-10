Los españoles han sido los primeros en desembarcar del buque fondeado en grupos de siete

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius| los test epidemiológicos confirman que el pasaje está asintomático

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El desembarco del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha comenzado, y los primeros en abandonar el barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, ha informado el Ministerio de Sanidad. Los pasajeros han sido transportados en dos lanchas desde el barco hasta la explanada del puerto donde les espera un autobús de la Unidad Militar de Emergencias que ya los traslada hasta el aeropuerto Tenerife sur.

Allí ya estaba preparado el avión militar que los llevará hasta Madrid, donde pasarán la cuarentena en el hospital Gómez Ulla, excepto el epidemiólogo de la OMS, que embarcará en el vuelo a Países Bajos, según fuentes de Sanidad. Los pasajeros vestían unos chubasqueros azules, van con mascarillas y llevan unas bolsas blancas con sus pertenencias.

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Los españoles han desembarcado en grupos de siete y en dos pequeñas embarcaciones

El operativo de evacuación ha comenzado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora de la jornada que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos. Al respecto, los españoles han sido los primeros en desembarcar del buque fondeado, aproximadamente a las 09.40 hora local (10.40 hora peninsular), y lo han hecho en grupos de siete y en dos pequeñas embarcaciones.

Durante la jornada se irán produciendo los sucesivos desembarcos y desplazamientos hasta el aeropuerto Tenerife sur en función de la disponibilidad de los vuelos que los trasladen a sus puntos de origen.

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Los siguientes en bajar han sido los ciudadanos franceses

Sanidad ha informado se ha cambiado el orden de bajada de los pasajeros debido a la disponibilidad de los aviones y aunque en principio se indicó que tras los españoles, serían evacuados los de Países Bajos, finalmente han sido ciudadanos franceses los que han abandonado el barco y se dirigen al aeropuerto.

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El avión procedente de Países Bajos se llevará a pasajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación. El desembarco se está produciendo de forma escalonada y se harán en función de la disponibilidad de los aviones.

El avión preparado por el Gobierno con los 14 españoles, 13 pasajeros y un tripulante, del crucero 'MV Hondius', fondeado desde las 06.30 hora local (07.30 hora peninsular) de este domingo en el puerto de Granadilla, ha despegado a las 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) desde el Aeropuerto de Tenerife Sur rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para que inicien la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Los test epidemiológicos confirman que los pasajeros están asintomáticos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los test epidemiológicos practicados por el personal de Sanidad Exterior a los pasajeros del crucero Hondius confirman que están asintomáticos. No obstante, la ministra ha señalado en rueda de prensa que los catorce pasajeros españoles, cuando lleguen al hospital Gómez Ulla en Madrid, serán sometidos a diferentes pruebas PCR y se les repetirán en siete días.

"En función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o negativo, ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas", ha añadido la ministra.